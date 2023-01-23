Остін Батлер відвідав похорон Лізи Марі Преслі у компанії Кайї Гербер

Актор втілив на екрані батька померлої, легендарного співака Елвіса Преслі.

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31-річний американський актор Остін Батлер відвідав похорон співачки Лізи Марі Преслі зі своєю дівчиною, 21-річною моделлю Кайєю Гербер. Про це пише Page Six.

Батлер, який нещодавно зіграв батька покійної, легендарного музиканта Елвіса Преслі в біографічному фільмі База Лурмана "Елвіс", відвідав публічну меморіальну службу його єдиної доньки в Грейсленді.

Актор і його кохана Кайя Гербер сиділи відразу за родиною Преслі, коли такі зірки, як Аланіс Моріссетт і Ексл Роуз, виступали з вшануванням єдиної дитини Преслі.

Остін Батлер був одягнений у чорний жалобний костюм із штанами та туфлями в тон, а 21-річна донька Сінді Кроуфорд доповнила образ свого коханого подібним похмурим ансамблем.

Вони зустрічаються із січня 2022 року після розставання моделі із зіркою "Ейфорії" Джейкобом Елорді, який також втілив на екрані образ Елвіса Преслі.

Також відомо, що Лурманн був особисто присутній на службі зі своєю дружиною, дизайнером костюмів "Елвіса" Кетрін Мартін.

[ + – ] Остін Батлер у ролі Елвіса Преслі

Ліза Марі Преслі померла на початку січня 2023 на 55-му році життя. Вона була єдиною дитиною Елвіса Преслі.

Нагадаємо, Остін Батлер та Кайя Гербер з'явилися разом на церемонії нагородження премією "Золотий глобус-2023".

Також Фокус писав про промову Сари Фергюсон на похороні Лізи Марі Преслі.