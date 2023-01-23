Сара Фергюсон процитувала королеву Єлизавету ІІ на похороні Лізи Марі Преслі

Невістка британського монарха зізналася, що з покійною називали одне одну "сестричками".

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63-річна герцогиня Йоркська Сара Фергюсон процитувала покійну королеву Єлизавету ІІ на похороні Лізи Марі Преслі. Про це пише Page Six.

Письменниця та колишня дружина принца Ендрю відвідала прощання з єдиною донькою Елвіса Преслі в Грейсленді.

"Я думаю, що настав час розпалити наше полум'я всередині… щоб вшанувати надзвичайну Лізу Марі", — зазначила мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії, додавши, що вони з Преслі називали одна одну "сестричками".

"Моя покійна свекруха казала, що ніщо [що не можна] сказати, не може забрати тугу та біль цих моментів, тому що горе — це ціна, яку ми платимо за любов. І наскільки вона мала рацію", — процитувала герцогиня покійного британського монарха.

[ + – ] Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Окрім цього, письменниця процитував послання, яке королева Єлизавета ІІ надіслала Нью-Йорку після трагічних терактів 11 вересня 2001 року.

Також мама двох пригадала сина покійної Лізи Преслі — Бенджаміна Кіо, який покінчив життя самогубством влітку 2020.

"Ми дивимось на Лізу Марі, [яка] втратила сина. Матері втрачають дітей, для цього немає слів", — зазначила колишня невістка британської королеви. Сара Фергюсон висловила сподівання, що тепер Ліза Марі Преслі зустрінеться зі своїм сином.

[ + – ] Похорони Лізи Марі Преслі

Після цього герцогиня Йоркська звернулася до трьох дочок покійної співачки: 33-річної Райлі Кіо та 14-річних близнюків Фінлі та Гарпер.

"Сьогодні ми говоримо про дії. Заради Райлі, Гарпер і Фінлі, ми йдемо вперед на підтримку вас. Ми всі з вами і допоможемо вам, чим зможемо, якщо ви простягнете руку", — зізналася Фергюсон.

Нагадаємо, Сара Фергюсон зворушливо вшанувала пам'ять покійної королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про долю маєтку Елвіса Преслі.