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Сара Фергюсон процитувала королеву Єлизавету ІІ на похороні Лізи Марі Преслі

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Фото: Getty Images | Сара Фергюсон

Невістка британського монарха зізналася, що з покійною називали одне одну "сестричками".

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63-річна герцогиня Йоркська Сара Фергюсон процитувала покійну королеву Єлизавету ІІ на похороні Лізи Марі Преслі. Про це пише Page Six.

Письменниця та колишня дружина принца Ендрю відвідала прощання з єдиною донькою Елвіса Преслі в Грейсленді.

"Я думаю, що настав час розпалити наше полум'я всередині… щоб вшанувати надзвичайну Лізу Марі", — зазначила мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії, додавши, що вони з Преслі називали одна одну "сестричками".

"Моя покійна свекруха казала, що ніщо [що не можна] сказати, не може забрати тугу та біль цих моментів, тому що горе — це ціна, яку ми платимо за любов. І наскільки вона мала рацію", — процитувала герцогиня покійного британського монарха.

Сара Фергюсон Fullscreen
Сара Фергюсон
Фото: Getty Images

Окрім цього, письменниця процитував послання, яке королева Єлизавета ІІ надіслала Нью-Йорку після трагічних терактів 11 вересня 2001 року.

Також мама двох пригадала сина покійної Лізи Преслі — Бенджаміна Кіо, який покінчив життя самогубством влітку 2020.

"Ми дивимось на Лізу Марі, [яка] втратила сина. Матері втрачають дітей, для цього немає слів", — зазначила колишня невістка британської королеви. Сара Фергюсон висловила сподівання, що тепер Ліза Марі Преслі зустрінеться зі своїм сином.

Похорони Лізи Марі Преслі

Після цього герцогиня Йоркська звернулася до трьох дочок покійної співачки: 33-річної Райлі Кіо та 14-річних близнюків Фінлі та Гарпер.

"Сьогодні ми говоримо про дії. Заради Райлі, Гарпер і Фінлі, ми йдемо вперед на підтримку вас. Ми всі з вами і допоможемо вам, чим зможемо, якщо ви простягнете руку", — зізналася Фергюсон.

Нагадаємо, Сара Фергюсон зворушливо вшанувала пам'ять покійної королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про долю маєтку Елвіса Преслі.