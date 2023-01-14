Після трагічної смерті доньки. Кому дістанеться маєток Елвіса Преслі

Єдина донька Елвіса Преслі померла у віці 54 роки. Без матері залишилося троє дітей.

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Стало відомо, кому дістанеться маєток Елвіса Преслі після смерті його доньки, співачки Лізи Марі Преслі. Про це пише Page Six.

Трагічна і раптова смерть єдиної доньки Елвіса Преслі змусила шанувальників гадати, хто ж успадкує знаменитий маєток Грейсленд її зіркового батька.

У Лізи Марі Преслі було четверо дітей: донька Райлі, син Бенджамін, який покінчив життя самогубством у віці 27 років у 2020, доньки Гарпер та Фінлі.

Усього покійна знаменитість була одружена чотири рази, зокрема з Майклом Джексоном, проте від шлюбу з ним не було спільних дітей. Нащадки єдиної доньки Елвіса Преслі були народжені у союзі з Майклом Локвудом та Денні Кіо.

Єдина донька короля рок-н-ролу успадкувала 100 мільйонів доларів у 1993 році на своє 25-річчя, але втратила більшу частину свого спадку протягом багатьох років через неефективне управління та невдалі інвестиції.

[ + – ] Ліза Марі Преслі і Майкл Джексон Фото: Getty Images

І останній чоловік співачки, який завершив своє розлучення з нею у травні 2021, як повідомляється, знову відкрив справу, намагаючись змусити свою колишню кохану віддати встановлені судом 4600 доларів США на аліменти на дітей під час боротьби за опіку.

Хоча фінансовий стан Лізи Марі Преслі на момент її смерті залишається незрозумілим до кінця, вона успадкувала розкішний маєток Грейсленд, Мемфіс, штат Теннесі, будинок, де вона виросла. Тут також помер її зірковий батько у 1977 році у віці 42 років, коли його єдиній дитині було лише 9 років.

Грейсленд був придбаний легендарним співаком у 1957 році за 100 000 доларів. Але у 2020 маєток Елвіса Преслі уже оцінювався в суму від 400 до 500 мільйонів доларів.

[ + – ] Ліза Марі Преслі з доньками

Грейсленд, який був перетворений на музей на честь Елвіса, швидше за все, буде передано трьом її живим дітям — старшій доньці Райлі та 14-річним Гарпер та Фінлі.

"Грейсленд був подарований мені і завжди буде моїм. А потім я передам його моїм дітям. Він ніколи не буде проданий", – зазначала раніше покійна знаменитість.

Нагадаємо, у віці 54 роки померла єдина донька Елвіса Преслі.

Також Фокус писав про найцікавіші подробиці життя Лізи Марі Преслі.