После трагической смерти дочери. Кому достанется особняк Элвиса Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в возрасте 54 лет. Без матери осталось трое детей.

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Стало известно, кому достанется особняк Элвиса Пресли после смерти его дочери, певицы Лизы Мари Пресли. Об этом пишет Page Six.

Трагическая и внезапная смерть единственной дочери Элвиса Пресли заставила поклонников предполагать, кто же унаследует знаменитое имение Грейсленд ее звездного отца.

У Лизы Мари Пресли было четверо детей: дочь Райли, сын Бенджамин, покончивший с собой в возрасте 27 лет в 2020, дочери Харпер и Финли.

Всего покойная знаменитость была замужем четыре раза, в том числе с Майклом Джексоном, однако от брака с ним не было общих детей. Потомки единственной дочери Элвиса Пресли были рождены в союзе с Майклом Локвудом и Дэнни Кио.

Единственная дочь короля рок-н-ролла унаследовала 100 миллионов долларов в 1993 году на свое 25-летие, но потеряла большую часть наследия в течение многих лет из-за неэффективного управления и неудачных инвестиций.

[ + – ] Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон Фото: Getty Images

А последний муж певицы, завершивший свой развод с ней в мае 2021 года, как сообщается, снова открыл дело, пытаясь заставить свою бывшую возлюбленную отдать установленные судом 4600 долларов США на алименты на детей во время борьбы за опеку.

Хотя финансовое состояние Лизы Мари Пресли к моменту ее смерти остается непонятным до конца, она точно унаследовала роскошное имение Грейсленд, Мемфис, штат Теннеси, дом, где она выросла. Здесь также умер ее звездный отец в 1977 году в возрасте 42 лет, когда его единственному ребенку было всего 9 лет.

Грейсленд был приобретен легендарным певцом в 1957 году за 100 000 долларов. Но в 2020 году имение Элвиса Пресли уже оценивалось в сумму от 400 до 500 миллионов долларов.

[ + – ] Лиза Мари Пресли с дочерьми

Грейсленд, превращенный в музей в честь Элвиса, скорее всего, будет передан трем ее живым детям — старшей дочери Райли и 14-летним Харпер и Финли.

"Грейсленд был подарен мне и всегда будет моим. А потом я передам его моим детям. Он никогда не будет продан", – отмечала ранее покойная знаменитость.

Напомним, в возрасте 54 лет скончалась единственная дочь Элвиса Пресли.

Также Фокус писал о самых интересных подробностях жизни Лизы Мари Пресли.