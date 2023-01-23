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Сара Фергюсон процитировала королеву Елизавету II на похоронах Лизы Мари Пресли

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Фото: Getty Images | Сара Фергюсон

Невестка британского монарха призналась, что с усопшей называли друг друга "сестричками".

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63-летняя герцогиня Йоркская Сара Фергюсон процитировала покойную королеву Елизавету II на похоронах Лизы Мари Пресли. Об этом пишет Page Six.

Писательница и бывшая супруга принца Эндрю посетила прощание с единственной дочерью Элвиса Пресли в Грейсленде.

"Я думаю, что пора разжечь наше пламя внутри… чтобы почтить чрезвычайную Лизу Мари", — отметила мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении, добавив, что они с покойной Пресли называли друг друга "сестричками".

"Моя покойная свекровь говорила, что ничто [что нельзя] сказать, не может забрать тоску и боль этих моментов, потому что горе — это цена, которую мы платим за любовь. И насколько она была права", — процитировала герцогиня покойного британского монарха.

Сара Фергюсон Fullscreen
Сара Фергюсон
Фото: Getty Images

Кроме того, писательница процитировал послание, которое королева Елизавета II направила в Нью-Йорк после трагических терактов 11 сентября 2001 года.

Также мама двоих вспомнила сына покойной Лизы Пресли — Бенджамина Кио, покончившего с собой летом 2020 года.

"Мы смотрим на Лизу Мари, потерявшую сына. Матери теряют детей, для этого нет слов", — отметила бывшая невестка британской королевы. Сара Фергюсон выразила надежду, что теперь Лиза Мари Пресли встретится со своим сыном.

Похороны Лизы Мари Пресли

После этого герцогиня Йоркская обратилась к трем дочерям покойной певицы: 33-летней Райли Кио и 14-летним близнецам Финли и Харпер.

"Сегодня мы говорим о действиях. Ради Райли, Харпер и Финли мы идем вперед в поддержку вас. Мы все с вами и поможем вам, чем сможем, если вы протянете руку", — призналась Фергюсон.

Напомним, Сара Фергюсон трогательно почтила память покойной королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о судьбе имения Элвиса Пресли.