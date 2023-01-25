"Дуже важкий час": Прісцилла Преслі висловилася про смерть доньки

Знаменитість подякувала шанувальникам за теплу підтримку.

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77-річна американська акторка Прісцилла Преслі висловилася про смерть своєї доньки Лізи Марі. Про це пише Page Six.

Колишня дружина Елвіса Преслі подякувала шанувальникам за підтримку в цей "дуже важкий час".

"Дякую всім за співчуття, ви зворушили мене своїми словами", — написала Прісцилла Преслі у Twitter.

"Це був дуже важкий час, але просто усвідомлення того, що твоя любов є, має значення", — додала мама покійної знаменитості.

Лізу Марі Преслі поховали в неділю в Грейсленді поруч із її покійним сином, Бенджаміном Кіо, після зіркової меморіальної служби, під час якої виступала Аланіс Моріссетт, Сара Фергюсон та інші.

[ + – ] Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Донька покійної співачки також попросила свого чоловіка Бена Сміта-Петерсена прочитати листа її покійній матері від її імені.

"Я пам’ятаю, як ти купала мене в дитинстві, водила мене в моєму автокріслі, слухаючи Арету Франклін… водила мене на морозиво після школи у Флориді", — написала вона.

Ліза Марі Преслі, єдина дитина Елвіса Преслі, померла на початку 2023 у віці 54 років. Без матері залишилося троє дітей.

Нагадаємо, похорон Лізи Марі Преслі також відвідав Остін Батлер зі своєю дівчиною.

Фокус писав про промову герцогині Йоркської Сари Фергюсон на похороні Лізи Марі Преслі.