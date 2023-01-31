Ліза Марі Преслі оформила страхування життя перед своєю смертю

Донька Елвіса Преслі була у серйозних боргах, проте в день її смерті "фінансове становище" значно покращилося.

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Американська співачка Ліза Марі Преслі оформила поліс страхування життя прямо перед своєю смертю. Про це пише Daily Mail.

Тепер три дочки покійної знаменитості мають намір розділити між собою маєток Грейсленд, вартість якого становить 30 млн доларів.

Єдина донька Елвіса Преслі, яка померла 12 січня 2023 від подвійної зупинки серця, як відомо, опинилася в боргах на 16 мільйонів доларів після того, як розтратила статки в 100 мільйонів доларів, які вона успадкувала від свого зіркового батька.

В ексклюзивному ролику з нового спеціального випуску TMZ Investigates: Lisa Marie Presley: Unending Tragedy стверджується, що маєток матері чотирьох дітей був "заповнений готівкою" в день її смерті.

"Ліза ніколи не була дисциплінованою щодо грошей", — пояснює продюсер TMZ Кеті Хейс.

За її словами, єдина дитина Елвіса Преслі була марнотратною і зробила кілька невдалих інвестицій. Зокрема відомо, що покійна Ліза Марі Преслі заробила майже 100 мільйонів доларів за 25 років.

[ + – ] Елвіс Преслі з дружиною та донькою Фото: Getty Images

На момент смерті в американської співачки був борг у розмірі 4 млн доларів, а 2,5 млн не були заплачені податковій службі.

Проте саме в день смерті фінансовий стан Лізи Марі Преслі покращився. Причиною стало вчасно оформлене страхування життя — на 25 млн доларів і 10 млн доларів.

"І, можливо, був третій поліс на 10 мільйонів доларів, але вони не впевнені, чи він втратив чинність. У підсумку між трьома дітьми потрібно розділити понад 30 мільйонів доларів", — додає інсайдер видання.

Також на момент смерті знаменитість усе ще володіла Грейслендом — маєтком Елвіса Преслі, який наразі є туристичною визначною пам'яткою.

Розкішну нерухомість повинні успадкувати троє дітей Лізи Марі Преслі, проте напередодні "в боротьбу вступила" також дружина покійного Елвіса Преслі Прісцилла. Вона подала юридичні документи, щоб скасувати поправку, внесену до довірчої власності Лізи Марі в 2016 році, яка усунула її та колишнього бізнес-менеджера її дочки, Баррі Сігеля, як довірених осіб і замінила їх її онуками.

[ + – ] Ліза Марі Преслі та Майкл Джексон Фото: Getty Images

Мама покійної співачки поставила під сумнів дійсність і автентичність поправки, стверджуючи, що вона ніколи не була доставлена їй, дата на документі є підозрілою, в документі неправильно вказано ім’я Прісцилли, а підпис Лізи Марі "здається несумісним з її звичайним і звичним підписом".

Нагадаємо, герцогиня Йоркська Сара Фергюсон виступила на похороні Лізи Марі Преслі.

Також Фокус писав про коментар Прісцилли Преслі щодо смерті її дитини.