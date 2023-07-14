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Стиль жизни

Раскрыта причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Лиза Мари Пресли, смерть Лизы Мари Пресли, почему умерла Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, кишечная непроходимость
Фото: Getty Images | Лиза Мари Пресли

Лиза Мари Пресли умерла в январе 2023 года в возрасте 54 лет.

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Раскрыта причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли. Об этом пишет ВВС.

Лиза Мари Пресли, единственный ребенок легенды рок-н-ролла, умерла от кишечной непроходимости в начале 2023 года, сообщила судебно-медицинская служба округа Лос-Анджелес. Ее вызвала операция по похудению, которую певица перенесла несколько лет назад.

Последнее публичное появление знаменитости состоялось за два дня до смерти, на церемонии вручения "Золотого глобуса-2023".

На момент смерти Пресли местные власти сообщили, что спасатели были направлены к ее дому в Калабасас, где они нашли ее с остановкой сердца. Судебно-медицинская экспертиза постановила, что она умерла естественной смертью, и заявила, что остановка сердца была вызвана "непроходимостью тонкой кишки".

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Лиза Мари Пресли Fullscreen
Лиза Мари Пресли
Фото: Getty Images

Это происходит, когда тонкая кишка заблокирована, иногда вследствие рака толстой кишки, приема лекарств или спаек (рубцовой ткани), образующихся после операций. Некоторые заболевания, вызывающие воспаление кишечника, также могут привести к непроходимости тонкой кишки.

"Это известное долговременное осложнение такого типа хирургического вмешательства", — отмечается в отчете судебно-медицинского эксперта.

Элвис Пресли и Присцилла с дочерью Лизой Мари Fullscreen
Элвис Пресли и Присцилла с дочерью Лизой Мари
Фото: Getty Images

Пресли, певицу и автора песен, в конце концов похоронили рядом с ее сыном Бенджамином Кио, который покончил с собой в 2020 году.

Напомним, Лиза Мари Пресли оформила страхование жизни незадолго до смерти.

Также Фокус писал об интересных фактах из жизни единственной дочери Элвиса Пресли.