В 35 лет был девственником: Лиза Мари Пресли в мемуарах рассказала о своем муже Майкле Джексоне

Пара прожила в браке почти два года. У Лизы Мари Пресли и ее второго супруга Майкла Джексона не было общих детей.

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Дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли певица и актриса Лиза Мари Пресли в своих посмертных мемуарах "Отсюда к великому неизвестному", которые вышли 8 октября, описала отношения и брак со звездой поп-музыки Майклом Джексоном, сообщает Рeople.

После первой встречи в юности Пресли и Джексон начали встречаться в 1994 году. В тот момент Лиза все еще была замужем за Дэнни Кио. Супруги рассталась после того, как Майкл признался Лизе в любви во время их поездки в Лас-Вегас.

"Майкл сказал: "Не знаю, заметила ли ты, но я по уши влюблен в тебя. Я хочу, чтобы мы поженились и, чтобы у тебя были мои дети. Я ничего не сказала сразу, но потом ответила: "Я очень польщена, я даже говорить не могу". К тому времени я почувствовала, что тоже влюблена в него", — вспомнила начало отношений Лиза Мари с популярным певцом.

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон в Версале, Франция, 1994 год. Фото: Getty Images

Влюбленные начали встречаться, когда Джексону было 35 лет, а Пресли — 25. В начале отношений Майкл признался Лизе, что "он все еще девственник". "Я думаю, он целовался с Татум О'Нил, и у него была связь с Брук Шилдс, которая не была физической, если не считать поцелуя. Он сказал, что Мадонна тоже пыталась однажды с ним переспать, но ничего не вышло. Я была в ужасе, потому что не хотела сделать неправильный шаг", — пишет Пресли.

Вскоре, в мае 1994 года, они поженились. Это произошло всего через несколько недель после ее развода с первым мужем. Майкл и Лиза Мари прожили в браке менее двух лет, в январе 1996 года они мирно развелись.

Известно, что Майкл Джексон умер от остановки сердца в 2009 году; ему было 50 лет. Лиза Мари Пресли умерла от осложнений после бариатрической операции в январе 2023 года в возрасте 54 лет. После ее смерти дочь Пресли, актриса Райли Кио, завершила мемуары, прослушав записи воспоминаний, оставленных ее матерью.

Ранее, 6 февраля 2023 года, Фокус писал о том, что Лиза Мари Пресли боялась выходить на публику перед своей смертью.