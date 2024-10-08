У 35 років був незайманим: Ліза Марі Преслі в мемуарах розповіла про свого чоловіка Майкла Джексона

Пара прожила у шлюбі майже два роки. У Лізи Марі Преслі та її другого чоловіка Майкла Джексона не було спільних дітей.

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Дочка короля рок-н-ролу Елвіса Преслі співачка й акторка Ліза Марі Преслі у своїх посмертних мемуарах "Звідси до великого невідомого", що вийшли 8 жовтня, описала стосунки й шлюб із зіркою попмузики Майклом Джексоном, повідомляє Рeople.

Після першої зустрічі в юності Преслі і Джексон почали зустрічатися 1994 року. На той момент Ліза все ще була одружена з Денні Кіо. Подружжя розлучилося після того, як Майкл освідчився Лізі в коханні під час їхньої поїздки в Лас-Вегас.

"Майкл сказав: "Не знаю, чи помітила ти, але я по вуха закоханий у тебе. Я хочу, щоб ми одружилися і, щоб у тебе були мої діти. Я нічого не сказала відразу, але потім відповіла: "Я дуже задоволена, я навіть говорити не можу". На той час я відчула, що теж закохана в нього", — згадала початок стосунків Ліза Марі з популярним співаком.

Ліза Марі Преслі та Майкл Джексон у Версалі, Франція, 1994 рік. Фото: Getty Images

Закохані почали зустрічатися, коли Джексону було 35 років, а Преслі — 25. На початку стосунків Майкл зізнався Лізі, що "він усе ще незайманий". "Я думаю, він цілувався з Татум О'Ніл, і в нього був зв'язок із Брук Шилдс, який не був фізичним, якщо не брати до уваги поцілунку. Він сказав, що Мадонна теж намагалася одного разу з ним переспати, але нічого не вийшло. Я була в жаху, бо не хотіла зробити неправильний крок", — пише Преслі.

Незабаром, у травні 1994 року, вони одружилися. Це сталося всього через кілька тижнів після її розлучення з першим чоловіком. Майкл і Ліза Марі прожили в шлюбі менше двох років, у січні 1996 року вони мирно розлучилися.

Відомо, що Майкл Джексон помер від зупинки серця 2009 року; йому було 50 років. Ліза Марі Преслі померла від ускладнень після баріатричної операції в січні 2023 року у віці 54 років. Після її смерті дочка Преслі, актриса Райлі Кіо, завершила мемуари, прослухавши записи спогадів, залишених її матір'ю.

Раніше, 6 лютого 2023 року, Фокус писав про те, що Ліза Марі Преслі боялася виходити на публіку перед своєю смертю.