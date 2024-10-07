Брат принцеси Діани прокоментував чутки про свій новий роман (фото)

За своє життя Чарльз Спенсер був одружений тричі і є батьком сімох дітей. Цього літа аристократ оформив розлучення зі своєю дружиною Карен Гордон.

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Молодший брат покійної принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер порушив мовчання і прокоментував свій новий роман з археологом Кет Джармен. Свої стосунки 7 жовтня пара підтвердила у спільному інтерв'ю The Times.

Аристократ зізнався: "Ми близькі. Ну, досить близькі". Закохані вперше спровокували чутки про роман у червні, після того як їх помітили під час відвідування театру в Лондоні на популярний комедійний мюзикл "Книга Мормона".

Граф Чарльз Спенсер і його кохана Кет Джармен

Їхній вихід у світ відбувся трохи більше, ніж через тиждень після того, як 60-річний британський письменник, публіцист і телеведучий Чарльз Едвард Моріс Спенсер, дев'ятий граф Спенсер, оголосив про те, що розлучається зі своєю дружиною Карен Гордон після 13 років шлюбу. У пари двоє дітей: 21-річний син Едмунд Чарльз Спенсер і 18-річна дочка Лара Керолайн Спенсер.

"Це дуже сумно. Я просто хочу присвятити себе всім своїм дітям і онукам і бажаю Карен щастя в майбутньому", — заявив тоді граф. Варто зазначити, що за своє життя Чарльз був одружений тричі і є батьком сімох дітей.

Відомо, що з 2023 року Чарльз і Кет спільно ведуть подкаст The Rabbit Hole Detective — історичний подкаст — разом зі священником церкви Англії, преподобним Річардом Коулзом. Вони вперше зустрілися, коли Спенсер попросив Джармен провести розкопки частин будинку Елторп, і стали хорошими друзями. У який момент дружні стосунки переросли в романтичні не відомо. Багато шанувальників сім'ї Спенсерів припускають, що новий роман Чарльз Спенсер закрутив ще задовго до розлучення. Хоча його колишня дружина Карен Гордон назвала причиною розставання мемуари Чарльза Спенсера, над якими він працював протягом п'яти років.

Чарльз Спенсер зі своєю третьою дружиною Карен Гордон (архівне фото) Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що брат принцеси Діани розповів нові подробиці про маєток, у якому минуло її дитинство.