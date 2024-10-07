Брат принцессы Дианы прокомментировал слухи о своем новом романе (фото)

За свою жизнь Чарльз Спенсер был женат трижды и является отцом семерых детей. Этим летом аристократ оформил развод со своей женой Карен Гордон.

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Младший брат покойной принцессы Диана, граф Чарльз Спенсер нарушил молчание и прокомментировал свой новый роман с археологом Кэт Джармен. Свои отношения 7 октября пара подтвердила в совместном интервью The Times.

Аристократ признался: "Мы близки. Ну, достаточно близки". Влюбленные впервые спровоцировали слухи о романе в июне, после того как их заметили во время посещения театра в Лондоне на популярный комедийный мюзикл "Книга Мормона".

Граф Чарльз Спенсер и его возлюбленная Кэт Джармен

Их выход в свет состоялся чуть больше, чем через неделю после того, как 60-летний британский писатель, публицист и телеведущий Чарльз Эдвард Морис Спенсер, девятый граф Спенсер, объявил о том, что разводится со своей женой Карен Гордон после 13 лет брака. У пары двое детей: 21-летний сын Эдмунд Чарльз Спенсер и 18-летняя дочь Лара Кэролайн Спенсер.

"Это очень печально. Я просто хочу посвятить себя всем своим детям и внукам и желаю Карен счастья в будущем", – заявил тогда граф. Стоит отметить, что за свою жизнь Чарльз был женат трижды и является отцом семерых детей.

Известно, что с 2023 года Чарльз и Кэт совместно ведут подкаст The Rabbit Hole Detective — исторический подкаст — вместе со священником церкви Англии, преподобным Ричардом Коулзом. Они впервые встретились, когда Спенсер попросил Джармен провести раскопки частей дома Элторп, и стали хорошими друзьями. В какой момент дружеские отношения переросли в романтические не известно. Многие поклонники семьи Спенсер предполагают, что новый роман Чарльз Спенсер закрутил еще задолго до развода. Хотя его бывшая жена Карен Гордон назвала причиной расставания мемуары Чарльза Спенсера, над которыми он работал на протяжении пяти лет.

Чарльз Спенсер со своей третьей женой Карен Гордон (архивное фото) Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что брат принцессы Дианы рассказал новые подробности о поместье, в котором прошло ее детство.