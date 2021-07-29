Ні слова про весілля дочки. Брат принцеси Діани повернувся в Instagram

Граф Чарльз Спенсер публікує фотографії природи і пейзажів свого сімейного маєтку Олторп-Хаус, проте жодного фото з весілля дочки Кітті Спенсер або хоча б згадки про це немає.

57-річний граф Чарльз Спенсер, брат покійної принцеси Діани, повернувся в соціальну мережу Instagram після того, як кілька днів "мовчав", пише Hello. Затишшя на сторінці графа було б не так помітне, якби не весілля його 30-річної дочки, леді Кітті Спенсер.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відомо, вона вийшла заміж за 62-річного південноафриканського мільйонера Майкла Льюїса, проте на весіллі в Італії Чарльз Спенсер не був присутній, і до вівтаря наречену вели її рідний брат Луї Спенсер і кузен Семюел Ейткен.

У трьох останніх публікаціях граф ні словом не згадав весілля Кітті Спенсер. Він опублікував фотографію, на якій зображене стадо оленів у сутінках у сімейному маєтку Олторп-Хаус.

[ + – ] Першим фото після весілля дочки в акаунті батька став знімок з оленями

На іншому знімку зображена темна хмара на фоні синього неба, а третя публікація — відео, присвячене книзі Чарльза Спенсера "Білий корабель", яка була опублікована 10 місяців тому.

"Коли 10 місяців тому вийшла моя остання книга, я навіть не смів мріяти, що вона опиниться в чарті бестселерів Sunday Times. Спасибі, Вільяме Коллінз, за публікацію науково-популярного твору про напівзабутий період", — йдеться в підписі до знімка.

Відсутність Чарльза Спенсера на весіллі дочки помітили всі, однак, точної причини відсутності батька нареченої ніхто не знав. Деякі ЗМІ навіть припускали, що він не схвалює вибір Кітті, враховуючи вік її нареченого. Однак, були й інші версії. Так, MSN з посиланням на слова графа повідомив, що той страждає від хворобливої травми плеча, яка обмежує його свободу пересування.

При цьому мати нареченої, Вікторія Айткен, на торжестві була.

Нагадаємо, леді Кітті Спенсер вийшла заміж за Майкла Льюїса минулого тижня. Для весілля бренд Dolce&Gabbana, амбасадором якого вона є, створив для неї п'ять розкішних суконь, які досі на слуху. Однак, племінниця принцеси Діани встигла стати знаменитою задовго до свого вінчання.