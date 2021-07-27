Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер показала всі свої весільні наряди (відео)

Леді Спенсер хотіла, щоб у її нарядах поєдналися традиції та позачасовість, а також любов нареченої до квітів. Дизайнери Dolce & Gabbana перевершили всі її очікування.

Новоспечена дружина 62-річного південноафриканського мільярдера Майкла Льюїса 30-річна леді Кітті Спенсер через кілька днів після розкішного весілля, що відбулося в Італії, нарешті порадувала своїх підписників в Instagram кадрами, на яких у всій красі демонструє головну сукню свята. Крім того, у мережі з'явився запис, де показані всі п'ять неймовірних нарядів, створених для головної урочистості в її житті дизайнерським тандемом Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

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Племінниця покійної принцеси Діани та спадкова аристократка до того, як стати дружиною Льюїса, зробила хорошу модельну кар'єру та з недавніх пір є амбассадоркою Dolce & Gabbana, із яким співпрацює з 2017 року. Тому зовсім не дивно, що саме з цьому бренду Кітті й довірила створення нарядів для весілля.

Відзначимо, що великий день Кітті та Майкла мав особливе значення для пари, оскільки він припадав на вихідні Ту Бав, єврейське свято, яке вважається прекрасним днем для весіль, церемоній заручин, повторення клятв або пропозицій. Майкл — єврей, і Кітті прийняла іудаїзм ще до весілля.

У п'ятницю щаслива пара почала свої весільні вихідні з вечері з чотирьох страв у Galleria Del Cardinale. Меню включало класичний салат із телятини та тунця, яловичий бульйон і равіолі з гарбузовим кремом, запечені баклажани та десерти на вибір. Для вечері напередодні весілля леді Спенсер вбралася в блакитне тюлеве плаття з накидкою, яку, як і поділ, прикрашали рожеві квіти, вишиті хрестиком.

Для весільної церемонії Кітті обрала сукню в вікторіанському стилі з пишними рукавами, що у багатьох викликало порівняння з аналогічним мереживним стилем весільної сукні Кейт Міддлтон, створеного Alexander McQueen. За словами Доменіко Дольче, наречена хотіла, щоб її "головне плаття" було "досить традиційним", але "позачасовим", вибравши високий виріз і довгі рукави.

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На його створення пішло шість місяців. Над нарядом працювала ціла команда швачок, художників і майстрів, а сама леді Спенсер на примірку приїжджала лише чотири рази. Однак отриманим результатом вона залишилася дуже задоволена, і її образ уже став одним із найбільш обговорюваних у світі.

Для весільної вечері новоспечена дружина мільярдера переодяглася в білу шовкову сукню з відкритими плечима, розписану вручну квітами та розшиту кристалами.

На дискотеці після вечері Кітті запалювала в коктейльній сукні, повністю розшитому золотими та срібними намистинами.

На наступний день торжества вона з'явилася перед гостями в шовковій сукні, прикрашеній крихітними блискітками, аплікаціями у вигляді порцелянових квітів і подвійними герцогінськими стрічками.

Незважаючи на велику кількість нарядів, у Кітті був відсутній головний весільний аксесуар — тіара. Наречена відмовилася від традиційного королівського головного убору, хоча коштовність надягали на вінчання її мати Вікторія Локвуд і покійна принцеса Діана. Останньою, хто використовував цю тіару, стала інша племінниця Діани, леді Селія Маккоркодейл, у 2018 році. На думку ЗМІ, Кітті не стала брати тіару, щоб не ятрити рани з приводу смерті Діани, яка загинула 25 років тому.