Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала все свои свадебные наряды (видео)

Леди Спенсер хотела, чтобы в ее нарядах соединились традиции и вневременность, а также любовь невесты к цветам. Дизайнеры Dolce & Gabbana превзошли все ее ожидания.

Новоиспеченная жена 62-летнего южноафриканского миллиардера Майкла Льюиса 30-летняя леди Китти Спесер через несколько дней после роскошной свадьбы, состоявшейся в Италии, наконец, порадовала своих подписчиков в Instagram кадрами, на которых во всей красе демонстрирует главное платье праздника. Кроме того, в Сети появилась запись, где показаны все пять невероятных нарядов, созданных для главного торжества в ее жизни дизайнерским тандемом Доменико Дольче и Стефано Габбана.

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Племянница покойной принцессы Дианы и потомственная аристократка до того, как стать женой Льюиса, сделала хорошую модельную карьеру и с недавних пор является амбассадором Dolce & Gabbana, с которым сотрудничает с 2017 года. Поэтому совершенно неудивительно, что именно этому бренду Китти и доверила создание нарядов для свадьбы.

Отметим, что большой день Китти и Майкла имел особое значение для пары, так как он приходился на выходные Ту Бав, еврейский праздник, который считается прекрасным днем для свадеб, церемоний помолвки, повторения клятв или предложений. Майкл – еврей, и Китти приняла иудаизм еще до свадьбы.

В пятницу счастливая пара начала свои свадебные выходные с ужина из четырех блюд в Galleria Del Cardinale. Меню включало классический салат из телятины и тунца, говяжий бульон и равиоли с тыквенным кремом, запеченные баклажаны и десерты на выбор. Для ужина накануне свадьбы леди Спенсер нарядилась в голубое тюлевое платье с накидкой, которую, как и подол, украшали розовые цветы, вышитые крестиком.

Для свадебной церемонии Китти выбрала платье в викторианском стиле с пышными рукавами, что у многих вызвало сравнение с аналогичным кружевным стилем подвенечного платья Кейт Миддлтон, созданного Alexander McQueen. По словам Доменико Дольче, невеста хотела, чтобы ее "главное платье" было "довольно традиционным", но "вневременным", выбрав высокий вырез и длинные рукава.

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На его создание ушло шесть месяцев. Над нарядом трудилась целая команда швей, художников и мастеров, а сама леди Спенсер на примерку приезжала лишь четыре раза. Однако полученным результатом она осталась очень довольна, и ее наряд уже стал одним из самых обсуждаемых в мире.

Для свадебного ужина новоиспеченная жена миллиардера переоделась в белое шелковое платье с открытыми плечами, расписанное вручную цветами и расшитое кристаллами.

На дискотеке после ужина Китти зажигала в коктейльном платье, полностью расшитом золотыми и серебряными бусинами.

На следующий день торжества она появилась перед гостями в шелковом платье, украшенном крошечными блестками, аппликациями в виде фарфоровых цветов и двойными герцогинскими лентами.

Несмотря на обилие нарядов, у Китти отсутствовал главный свадебный аксессуар – тиара. Невеста отказалась от традиционного королевского головного убора, хотя драгоценность надевали на венчание ее мать Виктория Локвуд и покойная принцесса Диана. Последней, кто использовал эту тиару, стала другая племянница Дианы, леди Селия МакКоркодейл, в 2018 году. По мнению СМИ, Китти не стала брать тиару, чтобы не бередить раны по поводу смерти Дианы, которая погибла 25 лет назад.