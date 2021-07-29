Ни слова о свадьбе дочери. Брат принцессы Дианы вернулся в Instagram

Граф Чарльз Спенсер публикует фотографии природы и пейзажей своего семейного поместья Олторп-Хаус, однако ни одного фото со свадьбы Китти Спенсер дочери или хотя бы упоминания об этом нет.

57-летний граф Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, вернулся в социальную сеть Instagram после того, как несколько дней "молчал", пишет Hello. Затишье на странице графа было бы не так заметно, если бы не свадьба его 30-летней дочери, леди Китти Спенсер.

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Как известно, она вышла замуж за 62-летнего южноафриканского миллионера Майкла Льюиса, однако на свадьбе в Италии Чарльз Спенсер не присутствовал, и к алтарю невесту вели ее родной брат Луи Спенсер и кузен Сэмюэл Эйткен.

В трех последних публикациях граф ни словом не упомянул свадьбу Китти Спенсер. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлено стадо оленей в сумраке в семейном поместье Олторп-Хаус.

[ + – ] Первым фото после свадьбы дочери в аккаунте отца стал снимок с оленями

На другом снимке изображено темное облако на фоне синего неба, а третья публикация – видео, посвященное книге Чарльза Спенсера "Белый корабль", которая была опубликована 10 месяцев назад.

"Когда 10 месяцев назад вышла моя последняя книга, я даже не смел мечтать, что она сейчас окажется в чарте бестселлеров Sunday Times. Спасибо, Уильям Коллинз, за публикацию научно-популярного произведения о полузабытом периоде", – говорится в подписи к снимку.

Отсутствие Чарльза Спенсера на свадьбе дочери заметили все, однако точной причины отсутствия отца невесты никто не знал. Некоторые СМИ даже предполагали, что он не одобряет выбор Китти, учитывая возраст ее жениха. Однако были и другие версии. Так, MSN со ссылкой на слова графа сообщил, что тот страдает от болезненной травмы плеча, которая ограничивает его свободу передвижения.

При этом мать невесты, Виктория Айткен на торжестве была.

Напомним, леди Китти Спенсер вышла замуж за Майла Льюиса на прошлой неделе. Для свадьбы бренд Dolce & Gabbana, амбассадором которого она является, создал для нее пять роскошных платьев, которые до сих пор на слуху. Однако племянница принцессы Дианы успела стать знаменитой задолго до своего венчания.