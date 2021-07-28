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Портрет леди Китти Спенсер: чем знаменита племянница принцессы Дианы

Дарья Бережная
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китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
Фото: Соцсети

Леди Спенсер стала героиней главного светского события этого лета, сыграв роскошную свадьбу в Италии. Однако она и раньше была звездой таблоидов, благодаря своей семье

Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, будучи членом едва ли не самого известного семейства Великобритании, заставила говорить о себе задолго до своей ршикарной римской свадьбы. Ранее таблоиды живо обсуждали ее роман с женихом, который годился ей в отцы, а до этого – ее, как племянницу принцессы Дианы. Ведь после трагической гибели леди Ди, под прицелом папарацци очутилась вся ее семья.

Китти, не смотря на свою публичность, все же остается довольно закрытой и таинственной личностью, мало рассказывая о своей личной жизни и о семье. Фокус собрал самое интересное о самой красивой из Спенсеров.

Детство Китти Спенсер: измены отца и алкоголизм матери

Китти — старшая дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен. Роль маленького пажа на их свадьбе в 1989 году выполнял не кто-нибудь, а пятилетний принц Гарри.

Чарльз Спенсер, Виктория Айткен
Родители Китти: Чарльз Спенсер и Виктория Айткен

Леди Китти Спенсер, родная племянница покойной принцессы Дианы, стала появляться на страницах глянца еще задолго до совершеннолетия. Ее мать, модель Виктория Айткен, брала с собой дочь на фотосессии.

китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
Виктория Айткен с маленькой Китти
китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы

Однако жизнь в графской семье была нелегкой. Отец Китти, изменял своей жене, Виктория страдала от алкогольной и наркотической зависимости, а также от расстройств пищевого поведения. Но в семье подрастали четверо детей: у Китти есть две сестры-близняшки Элиза и Амелия, а также младший сын Луи. Который, как недавно рассказала сама Китти, унаследует титул графа Спенсера и родовое поместье Олторп в Нортгемптоншире.

китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
Китти с сестрами и братом
китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы

В 1995 году семья переехала в Южную Африку, чтобы скрыться от прессы, а в 1997 году Чарльз и Виктория развелись. Она обвиняла его в изменах и побоях, он заявлял, что она слишком много пьет. Но после развода дети остались жить с матерью.

Юность и возвращение в Лондон из Кейптауна

Первый раз на публике после долгого перерыва Китти появилась на поминальной службе в честь 10-летия со дня гибели Дианы в 2007 году. А в 2009 году она стала участницей Бала дебютанток в парижском отеле "Крийон", где компанию ей составили дочери оскароносных актеров — Франческа Иствуд и Отэм Уитакер.

китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
Китти с семьей на поминальной службе в честь 10-летия со дня гибели Дианы

В 2011 году Китти была приглашена на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Впрочем, леди Спенсер тогда еще не занималась всерьез модельным бизнесом. В Университете Кейптауна Китти изучала психологию, политику и английскую литературу.

А в 2012 году она переехала в Лондон, где продолжила обучение в Regent's University, где получила степень магистра в области бренд-менеджмента.

"Мне нравится жить в Лондоне. Я вижу в этом большой смысл, и это действительно самое лучше место, где можно провести свои 20 лет. Южная Африка — великолепная страна, где можно провести детство. Но сейчас мне нужен большой город", — рассказывала Китти в 2016 году изданию Vanity Fair.

китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
Китти Спенсер на одном из первых показов
китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
Китти Спенсер в Аскоте

Впрочем, контракт с модельным агентством Storm Model Management она подписала только в 2015 году, уже имея степень магистра.

Модельная карьера

В 2017—2018 годах она участвовала в показах Dolce & Gabbana, а в 2018 году стала лицом нового ювелирного бренда от Bulgari. Китти – любимица журнала Tatler, на его обложке она появлялась несколько раз.

Также Китти, как и ее знаменитая тетя Диана, занимается благотворительностью. Она — посол организации Centrepoint, которая под патронажем принца Уильяма помогает бездомным в Британии. Раньше фонд курировала именно Диана. Также Китти входит в число попечителей фонда Give Us Time, который занимается помощью семьям военных.

китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
Китти Спенсер с Доменико Дольче и Стефано Габбана
китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы

Сама же Китти рассматривает модельную карьеру как временное занятие. "Я весьма спокойно отношусь к этому и ценю, что так я могу повидать мир, примерить на себя красивые вещи и пожить немного в сказке", — рассказывала она в интервью.

Три бойфренда леди Китти

Однако про Китти таблоиды заговорили, когда она начала встречаться с английским игроком в крикет Ником Комптоном. А потом ее кавалером стал магнатом в сфере недвижимости Николо Бараттьери ди Сан Пьетро.

Примечательно, но Николо был старше девушки на двадцать лет. Через четыре года отношений пара рассталась.

китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы
китти спенсер, модель, племянница леди дианы, племянница принцессы дианы

Следующий бойфренд Китти снова заставил прессу писать о ней чаще. Ведь в 2018 году она начала встречаться с миллионером Майклом Льюисом, владельцу британского бренда Whistles.

Причем пара скрывала свои отношения и тайно встречалась в Нью-Йорке, где их и подстерегли папарацци. Пока Китти шла к машине, они успели снять и помолвочное кольцо с огромным бриллиантом и выяснить, что Льюис старше своей невесты на 32 года и на шесть лет старше ее отца.

Он "стоит" 80 миллионов фунтов стерлингов, он в разводе и у него трое взрослых детей. Льюис является директором южноафриканского ритейлера Foschini Ltd, а также основателем израильской биотехнологической компании ProChon Biotech Limited. Не исключено, что именно в Кейптауне пара и познакомилась. Сама Китти об этом не рассказывает ничего.

"Майкл сделал предложение Китти перед Рождеством в 2019-м. Она была в Кейптауне на каникулах и рассказала маме и остальным членам семьи об этом. Майкл любим всеми ими. Несмотря на его богатство, он очень скромный и сдержанный человек", — сказала одна из ее подруг СМИ.

Свадьба леди Китти Спенсер

Свадьба Китти и Льюиса тоже стала для журналистов полной неожиданностью. Пара не сообщала никаких подробностей. В итоге торжество состоялось 23 июля 2021 года на вилле Альдобрандини, построенной в начале XVII века и расположенной в окрестностях небольшого городка Фраскати.

Китти Спенсер, свадьба, майкл льюис, италия
Вилла Альдобрандини

Невеста отказалась от фамильной тиары, как говорят, из уважения к памяти покойной тети Дианы, но сменила пять кутюрных платьев Dolce & Gabbana, гостей угощали салатом с тунцом и равиоли с тыквой, а запечатлеть шикарное торжество позвали самого светского из всех фотографов Германа Ларкина.

Китти Спенсер, свадьба, майкл льюис, италия
Свадьба Китти Спенсер/Все фото: Instagram kitty.spencer
Китти Спенсер, свадьба, майкл льюис, италия
Китти Спенсер и ее муж Майкл Льюис

Из Instagram гостей стало известно, что праздничный стол был сервирован эксклюзивной посудой и хрусталем, каждая салфетка была с инициалами жениха и невесты, а карточки с именами гостей были написаны от руки. Торжество закончилось далеко за полночь грандиозным фейерверком и дискотекой, одним из хитов которой стал дуэт The Weeknd и Арианы Гранде Save Your Tears.

Dolce & Gabbana, свадебное платье, китти спенсер
Последняя примерка свадебного платья от Dolce & Gabbana в Милане
Dolce & Gabbana, свадебное платье, китти спенсер
Dolce & Gabbana, свадебное платье, китти спенсер
Dolce & Gabbana, свадебное платье, китти спенсер
Dolce & Gabbana, свадебное платье, китти спенсер
Dolce & Gabbana, свадебное платье, китти спенсер

В отличие он членов правящей королевской семьи, Китти может позволить себе вести аккаунты в соцсетях, что она с успехом и делает. Впрочем, ничего личного она там не рассказывает. Ее страница в Instagram заполнена снимками с вечеринок, модных показов и архивными семейными фото.

Иногда Китти показывает снимки сестер, матери и брата. Примечательно, но фотографий отца в ее соцсетях нет. Не было его и на ее свадьбе. Официальная версия гласит, что он получил травму ноги в поместье и не мог присутствовать на торжестве.