Портрет леди Китти Спенсер: чем знаменита племянница принцессы Дианы

Леди Спенсер стала героиней главного светского события этого лета, сыграв роскошную свадьбу в Италии. Однако она и раньше была звездой таблоидов, благодаря своей семье

Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, будучи членом едва ли не самого известного семейства Великобритании, заставила говорить о себе задолго до своей ршикарной римской свадьбы. Ранее таблоиды живо обсуждали ее роман с женихом, который годился ей в отцы, а до этого – ее, как племянницу принцессы Дианы. Ведь после трагической гибели леди Ди, под прицелом папарацци очутилась вся ее семья.

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Китти, не смотря на свою публичность, все же остается довольно закрытой и таинственной личностью, мало рассказывая о своей личной жизни и о семье. Фокус собрал самое интересное о самой красивой из Спенсеров.

Детство Китти Спенсер: измены отца и алкоголизм матери

Китти — старшая дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен. Роль маленького пажа на их свадьбе в 1989 году выполнял не кто-нибудь, а пятилетний принц Гарри.

[ + – ] Родители Китти: Чарльз Спенсер и Виктория Айткен

Леди Китти Спенсер, родная племянница покойной принцессы Дианы, стала появляться на страницах глянца еще задолго до совершеннолетия. Ее мать, модель Виктория Айткен, брала с собой дочь на фотосессии.

[ + – ] Виктория Айткен с маленькой Китти

Однако жизнь в графской семье была нелегкой. Отец Китти, изменял своей жене, Виктория страдала от алкогольной и наркотической зависимости, а также от расстройств пищевого поведения. Но в семье подрастали четверо детей: у Китти есть две сестры-близняшки Элиза и Амелия, а также младший сын Луи. Который, как недавно рассказала сама Китти, унаследует титул графа Спенсера и родовое поместье Олторп в Нортгемптоншире.

[ + – ] Китти с сестрами и братом

В 1995 году семья переехала в Южную Африку, чтобы скрыться от прессы, а в 1997 году Чарльз и Виктория развелись. Она обвиняла его в изменах и побоях, он заявлял, что она слишком много пьет. Но после развода дети остались жить с матерью.

Юность и возвращение в Лондон из Кейптауна

Первый раз на публике после долгого перерыва Китти появилась на поминальной службе в честь 10-летия со дня гибели Дианы в 2007 году. А в 2009 году она стала участницей Бала дебютанток в парижском отеле "Крийон", где компанию ей составили дочери оскароносных актеров — Франческа Иствуд и Отэм Уитакер.

[ + – ] Китти с семьей на поминальной службе в честь 10-летия со дня гибели Дианы

В 2011 году Китти была приглашена на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Впрочем, леди Спенсер тогда еще не занималась всерьез модельным бизнесом. В Университете Кейптауна Китти изучала психологию, политику и английскую литературу.

А в 2012 году она переехала в Лондон, где продолжила обучение в Regent's University, где получила степень магистра в области бренд-менеджмента.

"Мне нравится жить в Лондоне. Я вижу в этом большой смысл, и это действительно самое лучше место, где можно провести свои 20 лет. Южная Африка — великолепная страна, где можно провести детство. Но сейчас мне нужен большой город", — рассказывала Китти в 2016 году изданию Vanity Fair.

[ + – ] Китти Спенсер на одном из первых показов [ + – ] Китти Спенсер в Аскоте

Впрочем, контракт с модельным агентством Storm Model Management она подписала только в 2015 году, уже имея степень магистра.

Модельная карьера

В 2017—2018 годах она участвовала в показах Dolce & Gabbana, а в 2018 году стала лицом нового ювелирного бренда от Bulgari. Китти – любимица журнала Tatler, на его обложке она появлялась несколько раз.

Также Китти, как и ее знаменитая тетя Диана, занимается благотворительностью. Она — посол организации Centrepoint, которая под патронажем принца Уильяма помогает бездомным в Британии. Раньше фонд курировала именно Диана. Также Китти входит в число попечителей фонда Give Us Time, который занимается помощью семьям военных.

[ + – ] Китти Спенсер с Доменико Дольче и Стефано Габбана

Сама же Китти рассматривает модельную карьеру как временное занятие. "Я весьма спокойно отношусь к этому и ценю, что так я могу повидать мир, примерить на себя красивые вещи и пожить немного в сказке", — рассказывала она в интервью.

Три бойфренда леди Китти

Однако про Китти таблоиды заговорили, когда она начала встречаться с английским игроком в крикет Ником Комптоном. А потом ее кавалером стал магнатом в сфере недвижимости Николо Бараттьери ди Сан Пьетро.

Примечательно, но Николо был старше девушки на двадцать лет. Через четыре года отношений пара рассталась.

Следующий бойфренд Китти снова заставил прессу писать о ней чаще. Ведь в 2018 году она начала встречаться с миллионером Майклом Льюисом, владельцу британского бренда Whistles.

Причем пара скрывала свои отношения и тайно встречалась в Нью-Йорке, где их и подстерегли папарацци. Пока Китти шла к машине, они успели снять и помолвочное кольцо с огромным бриллиантом и выяснить, что Льюис старше своей невесты на 32 года и на шесть лет старше ее отца.

Он "стоит" 80 миллионов фунтов стерлингов, он в разводе и у него трое взрослых детей. Льюис является директором южноафриканского ритейлера Foschini Ltd, а также основателем израильской биотехнологической компании ProChon Biotech Limited. Не исключено, что именно в Кейптауне пара и познакомилась. Сама Китти об этом не рассказывает ничего.

"Майкл сделал предложение Китти перед Рождеством в 2019-м. Она была в Кейптауне на каникулах и рассказала маме и остальным членам семьи об этом. Майкл любим всеми ими. Несмотря на его богатство, он очень скромный и сдержанный человек", — сказала одна из ее подруг СМИ.

Свадьба леди Китти Спенсер

Свадьба Китти и Льюиса тоже стала для журналистов полной неожиданностью. Пара не сообщала никаких подробностей. В итоге торжество состоялось 23 июля 2021 года на вилле Альдобрандини, построенной в начале XVII века и расположенной в окрестностях небольшого городка Фраскати.

[ + – ] Вилла Альдобрандини

Невеста отказалась от фамильной тиары, как говорят, из уважения к памяти покойной тети Дианы, но сменила пять кутюрных платьев Dolce & Gabbana, гостей угощали салатом с тунцом и равиоли с тыквой, а запечатлеть шикарное торжество позвали самого светского из всех фотографов Германа Ларкина.

[ + – ] Свадьба Китти Спенсер/Все фото: Instagram kitty.spencer [ + – ] Китти Спенсер и ее муж Майкл Льюис

Из Instagram гостей стало известно, что праздничный стол был сервирован эксклюзивной посудой и хрусталем, каждая салфетка была с инициалами жениха и невесты, а карточки с именами гостей были написаны от руки. Торжество закончилось далеко за полночь грандиозным фейерверком и дискотекой, одним из хитов которой стал дуэт The Weeknd и Арианы Гранде Save Your Tears.

[ + – ] Последняя примерка свадебного платья от Dolce & Gabbana в Милане

В отличие он членов правящей королевской семьи, Китти может позволить себе вести аккаунты в соцсетях, что она с успехом и делает. Впрочем, ничего личного она там не рассказывает. Ее страница в Instagram заполнена снимками с вечеринок, модных показов и архивными семейными фото.

Иногда Китти показывает снимки сестер, матери и брата. Примечательно, но фотографий отца в ее соцсетях нет. Не было его и на ее свадьбе. Официальная версия гласит, что он получил травму ноги в поместье и не мог присутствовать на торжестве.