Портрет леді Кітті Спенсер: чим знаменита племінниця принцеси Діани

Леді Спенсер стала героїнею головної світської події цього літа, зігравши розкішне весілля в Італії. Однак вона й раніше була зіркою таблоїдів, завдяки своїй сім'ї

Леді Кітті Спенсер, племінниця принцеси Діани, будучи членом чи не найвідомішого сімейства Великобританії, змусила говорити про себе задовго до своєї шикарного римського весілля. Раніше таблоїди жваво обговорювали її роман із нареченим, який годився їй у батьки, а до цього — її як племінницю принцеси Діани. Адже після трагічної загибелі леді Ді під прицілом папараці опинилася вся її сім'я.

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Кітті, незважаючи на свою публічність, все ж залишається досить закритою та таємничою особистістю, мало розповідаючи про своє особисте життя та про сім'ю. Фокус зібрав найцікавіше про найкрасивішу зі Спенсерів.

Дитинство Кітті Спенсер: зради батька й алкоголізм матері

Кітті — старша дочка графа Чарльза Спенсера, рідного брата принцеси Діани, і колишньої моделі Вікторії Айткен. Роль маленького пажа на їхньому весіллі в 1989 році виконував не хто-небудь, а п'ятирічний принц Гаррі.

[ + – ] Батьки Кітті: Чарльз Спенсер і Вікторія Айткен

Леді Кітті Спенсер, рідна племінниця покійної принцеси Діани, стала з'являтися на сторінках глянцю ще задовго до повноліття. Її мати, модель Вікторія Айткен, брала з собою доньку на фотосесії.

[ + – ] Вікторія Айткен із маленькою Кітті

Однак життя в графській сім'ї було нелегким. Батько Кітті зраджував своїй дружині, Вікторія страждала від алкогольної та наркотичної залежності, а також від розладів харчової поведінки. Але в сім'ї підростали четверо дітей: у Кітті є дві сестри-близнючки Еліза й Амелія, а також молодший брат Луї. Який, як недавно розповіла сама Кітті, успадкує титул графа Спенсера та родовий маєток Олторп у Нортгемптонширі.

[ + – ] Кітті з сестрами і братом

У 1995 році сім'я переїхала до Південної Африки, щоб сховатися від преси, а в 1997 році Чарльз і Вікторія розлучилися. Вона звинувачувала його в зрадах і побоях, він заявляв, що вона занадто багато п'є. Але після розлучення діти залишилися жити з матір'ю.

Юність і повернення в Лондон із Кейптауна

Перший раз на публіці після довгої перерви Кітті з'явилася на поминальній службі на честь 10-річчя від дня загибелі Діани в 2007 році. А в 2009 році вона стала учасницею Балу дебютанток у паризькому готелі "Крійон", де компанію їй склали дочки оскароносних акторів — Франческа Іствуд і Отем Уїтакер.

[ + – ] Кітті з сім'єю на поминальній службі на честь 10-річчя від дня загибелі Діани

У 2011 році Кітті була запрошена на весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Утім, леді Спенсер тоді ще не займалася серйозно модельним бізнесом. В Університеті Кейптауна Кітті вивчала психологію, політику й англійську літературу.

А в 2012 році вона переїхала в Лондон, де продовжила навчання в Regent's University, де здобула ступінь магістра в області бренд-менеджменту.

"Мені подобається жити в Лондоні. Я бачу в цьому великий сенс, і це дійсно найкраще місце, де можна провести свої 20 років. Південна Африка — чудова країна, де можна провести дитинство. Але зараз мені потрібне велике місто", — розповідала Кітті в 2016 році виданню Vanity Fair.

[ + – ] Кітті Спенсер на одному з перших показів [ + – ] Кітті Спенсер в Аскоті

Проте контракт із модельним агентством Storm Model Management вона підписала тільки в 2015 році, вже маючи ступінь магістра.

Модельна кар'єра

У 2017-2018 роках вона брала участь у показах Dolce & Gabbana, а в 2018 році стала обличчям нового ювелірного бренду від Bulgari. Кітті — улюблениця журналу Tatler, на його обкладинці вона з'являлася кілька разів.

Також Кітті, як і її знаменита тітка Діана, займається благодійністю. Вона — посолка організації Centrepoint, яка під патронажем принца Вільяма допомагає бездомним у Британії. Раніше фондом займалася саме Діана. Також Кітті входить у число опікунів фонду Give Us Time, який займається допомогою сім'ям військових.

[ + – ] Кітті Спенсер з Доменіко Дольче і Стефано Габбана

Сама ж Кітті розглядає модельну кар'єру як тимчасове заняття. "Я дуже спокійно ставлюся до цього і ціную, що так я можу побачити світ, приміряти на себе красиві речі та пожити трохи в казці", — розповідала вона в інтерв'ю.

Три бойфренди леді Кітті

Однак про Кітті таблоїди заговорили, коли вона почала зустрічатися з англійським гравцем у крикет Ніком Комптоном. А потім її кавалером став магнат у сфері нерухомості Ніколо Бараттьері ді Сан П'єтро.

Примітно, але Ніколо був старший за дівчину на двадцять років. Через чотири роки стосунків пара розлучилася.

Наступний бойфренд Кітті знову змусив пресу писати про неї частіше. Адже в 2018 році вона почала зустрічатися з мільйонером Майклом Льюїсом, власником британського бренду Whistles.

Причому пара приховувала свої стосунки і таємно зустрічалася в Нью-Йорку, де їх і підстерегли папараці. Поки Кітті йшла до машини, вони встигли зняти обручку з величезним діамантом і з'ясувати, що Льюїс старший за свою наречену на 32 роки і на шість років старший за її батька.

Він "коштує" 80 мільйонів фунтів стерлінгів, він у розлученні, і в нього троє дорослих дітей. Льюїс є директором південноафриканського рітейлера Foschini Ltd, а також засновником ізраїльської біотехнологічної компанії ProChon Biotech Limited. Не виключено, що саме в Кейптауні пара й познайомилася. Сама Кітті про це не розповідає нічого.

"Майкл зробив пропозицію Кітті перед Різдвом у 2019-м. Вона була в Кейптауні на канікулах і розповіла мамі й іншим членам сім'ї про це. Майкла люблять усі вони. Незважаючи на його багатство, він дуже скромна та стримана людина", — сказала одна з її подруг ЗМІ.

Весілля леді Кітті Спенсер

Весілля Кітті та Льюїса теж стало для журналістів повною несподіванкою. Пара не повідомляла ніяких подробиць. У результаті урочистість відбулася 23 липня 2021 року на віллі Альдобрандіні, побудованої на початку XVII століття та розташованої в околицях невеликого містечка Фраскаті.

[ + – ] Вілла Альдобрандіні

Наречена відмовилася від фамільної тіари, як кажуть, із поваги до пам'яті покійної тітки Діани, але змінила п'ять кутюрних суконь Dolce & Gabbana, гостей пригощали салатом із тунцем і равіолі з гарбузом, а зняти шикарне свято покликали найбільш світського з усіх фотографів Германа Ларкіна.

[ + – ] Весілля Кітті Спенсер/Всі фото: Instagram kitty.spencer [ + – ] Кітті Спенсер і її чоловік Майкл Льюїс

З Instagram гостей стало відомо, що святковий стіл був сервірований ексклюзивним посудом і кришталем, кожна серветка була з ініціалами нареченого та нареченої, а картки з іменами гостей були написані від руки. Урочистість закінчилася далеко за північ грандіозним феєрверком і дискотекою, одним із хітів якої став дует The Weeknd і Аріани Гранде Save Your Tears.

[ + – ] Остання примірка весільного плаття від Dolce & Gabbana в Мілані

На відміну він членів королівської сім'ї, Кітті може дозволити собі вести акаунти в соцмережах, що вона з успіхом і робить. Утім нічого особистого вона там не розповідає. Її сторінка в Instagram заповнена знімками з вечірок, модних показів і архівними сімейними фото.

Іноді Кітті показує знімки сестер, матері та брата. Примітно, але фотографій батька в її соцмережах немає. Не було його й на її весіллі. Офіційна версія свідчить, що він отримав травму ноги в маєтку та не міг бути присутнім на святі.