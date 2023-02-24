Творці "Південного парку" порушили мовчання після епізоду з принцом Гаррі та Меган Маркл

У популярному мультсеріалі висміяли "бажання приватності" герцогів Сассекських.

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Творці "Південного парку" Трей Паркер і Метт Стоун порушили мовчання на тлі недавніх глузувань у шоу над принцом Гаррі та Меган Маркл. Про це пише New York Post.

Шоуранери розпалили бурю суперечок після того, як спародіювали королівську пару, яка прагне приватності, в епізоді під назвою "The Worldwide Privacy Tour" від 15 лютого 2023. Герої мультфільму, які стверджують, що хочуть залишатися подалі від уваги, а натомість відвідують різноманітні токшоу, були схожі на герцога та герцогиню Сассекських.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі в "Південному парку" Фото: Скриншот

Як відомо, Меган Маркл була "засмучена та приголомшена" серіалом на тлі повідомлень, що вони з 38-річним Гаррі можуть подати до суду на "Південний парк" через персонажів, які нагадують їх.

Однак джерело розповіло, що, незважаючи на травми, пара була "роздратована "Південним парком" і відмовляється все це дивитися".

Їхній представник заявив, що Гаррі та Меган вважали цей епізод "відверто нісенітницею… абсолютно безпідставною та нудною", і заперечували, що будуть подавати до суду на комедійний серіал.

[ + – ] Мемуари принца Гаррі в "Південному парку" Фото: Скриншот

У подкасті творці популярної картини прямо говорили про різні судові позови, які подали на них знаменитості, яких вони "дражнили".

Стоун і Паркер сказали ведучим подкасту Дагу Герцогу та Джен Чейні, що "є так багато [моментів], які ми навіть не можемо згадати", коли справа дійшла до критики їхнього мультсеріалу.

"Це все йшло справа, нас вважали контркультурою", – розповідають аніматори. "Католицька ліга завжди на нашому боці — це завжди приходило з цього боку".

Нагадаємо, у популярному мультсеріалі різко висміяли сина Карла ІІІ та його дружину.

Також Фокус писав про реакцію Меган Маркл на комедійний епізод у "Південному парку".