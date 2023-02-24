Создатели "Южного парка" нарушили молчание после эпизода с принцем Гарри и Меган Маркл

В популярном мультсериале высмеяли "желание приватности" герцогов Сассекских.

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Создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун нарушили молчание на фоне недавних насмешек в шоу над принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет New York Post.

Шоуранеры разожгли бурю споров после того, как спародировали королевскую пару, стремящуюся к приватности, в эпизоде под названием "The Worldwide Privacy Tour" от 15 февраля 2023 года.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в "Южном парке" Фото: Скриншот

Как известно, Меган Маркл была "расстроена и ошеломлена" сериалом на фоне сообщений, что они с 38-летним Гарри могут подать в суд на "Южный парк" из-за напоминающих их персонажей.

Однако источник рассказал, что, несмотря на травмы, пара была "раздражена "Южным парком" и отказывается все это смотреть".

Их представитель заявил, что Гарри и Меган считали этот эпизод "откровенно чепухой… абсолютно безосновательной и скучной", и отрицали, что будут подавать в суд на комедийный сериал.

[ + – ] Мемуары принца Гарри в "Южном парке" Фото: Скриншот

В подкасте создатели популярной картины прямо говорили о различных судебных исках от знаменитостей, которых они "дразнили".

Стоун и Паркер сказали ведущим подкаста Дагу Герцогу и Джен Чейни, что "есть так много [моментов], которые мы даже не можем вспомнить", когда дело дошло до критики их мультсериала.

"Это все обстояло дело, нас считали контркультурой", – рассказывают аниматоры. "Католическая лига всегда на нашей стороне — это всегда приходило с этой стороны".

Напомним, в популярном мультсериале резко высмеяли сына Карла ІІІ и его жену.

Также Фокус писал о реакции Меган Маркл на комедийный эпизод в "Южном парке".