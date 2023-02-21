Меган Маркл расстроена сатирой на нее в "Южном парке"

В эпизоде ее и Гарри представили, как парочку, которая везде ходит с плакатами, требуя уважения к личной жизни, а потом отправляется в "тур по конфиденциальности".

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На днях в эфир вышел второй эпизод 26 сезона популярного сатирического мультсериала "Южный Парк", в котором создатели посмеялись на Меган Маркл и принцем Гарри. Инсайдеры сообщают, что Меган была "расстроена и ошеломлена". А ее юристы теперь пересматривают эпизод, чтобы подать в суд. Об этом пишет Daily Mail.

"Южный парк" (или "Саус Парк") известен своей сатирой над знаменитостями. И теперь создатели добрались и до принца Гарри с Меган Маркл. В новом эпизоде под названием "World Privacy Tour" Меган представили, как "девушку из высшего общества, актрису, инфлюэнсера, жертву", а ее супруга, как "королевского принца, миллионера, путешественника, жертву".

По сюжету они везде расхаживают с плакатами "Мы хотим уединения" и "Хватит на нас смотреть", а потом отправляются во "всемирный тур по конфиденциальности" под прилипчивую песенку, прежде, чем оказываются в Южном Парке.

[ + – ] Песенка из "Южного парка"

Инсайдеры утверждают, что Меган Маркл последние несколько дней была "расстроена и ошеломлена" тем, как она и принц Гарри изображены в этом эпизоде. Источник сообщил, что герцогиню Сассекскую "раздражает Южный парк, но она отказывается смотреть его целиком". А позже выяснилось, что серию они все-таки посмотрели и теперь адвокаты принца "внимательно следят за сериалом на предмет новых нападок".

"Согласно источникам, близким к бывшим членам королевской семьи, похоже, что, это может иметь юридические последствия. Их команда юристов просматривает этот эпизод, чтобы увидеть, что с ним не так и что в нем можно превратить в нечто более зловещее", — сообщил журналист Нил Шон. Но пока создатели "Южного Парка" не получали никаких исков.

[ + – ] Кадр из "Южного Парка" Фото: Скриншот

В эпизоде Меган нарядили в узнаваемый наряд: широкополую шляпу и розовое платье, напоминающее то, в котором она была на Trooping the Color в 2018 году.

[ + – ] Наряд Меган Маркл в 2018 году

А принц представляет свои мемуары под названием "Вааагх", которые очень напоминают мемуары принца Гарри "Запасной".

[ + – ] книга принца в "Южном парке" очень напоминает мемуары принца Гарри Фото: Скриншот

По сюжету, младший брат Кайла Айк, усыновленный из Канады, плачет после известия о смерти королевы Канады, похожей на покойную королеву Елизавету II.

Принц и принцесса Канады присутствуют на государственных похоронах, где играет Элтон Джон и их освистывает остальная часть королевской семьи, обвиняя их в нападках на канадскую монархию.

Несмотря на негативную реакцию, пара появляется на шоу "Доброе утро, Канада" с книгой для продвижения и плакатами, требуя конфиденциальности.

"Мы просто хотим быть нормальными людьми — все это внимание так тяжело", — говорит принц Канады в шоу.

Во время тура они посещают Индию, Париж и даже кенгуру в Австралии, прежде чем отправиться в Колорадо и поселиться в Южном Парке, где они конфликтуют с местными жителями. Так, Кайл обнаруживает, что его дом завален журналами с фото принцессы, которые напоминают журнал The Cut, который вышел прошлым летом с интервью Меган.

А когда он ругается с новыми соседями, то принцесса кричит: "Он сделал меня жертвой!". Принц бросается на ее защиту со словами: "Это возмутительно! Посмотрим, как он справится с моим синим пенисом!". Что тоже является отсылкой к мемуарам принца Гарри.

В итоге все заканчивается хорошо: принц заявляет, что больше не хочет быть брендом и уходит, а принцесса остается.

Напомним, это не первый случай, когда мемуары принца Гарри высмеяли по телевидению. Ранее телеведущий Джимми Киммел представил книжку, где высмеивался рассказ принца о его отмороженном пенисе.