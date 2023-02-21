Меган Маркл засмучена сатирою на неї в "Південному парку"

В епізоді її і Гаррі представили як парочку, яка скрізь ходить з плакатами, вимагаючи поваги до особистого життя, а потім вирушає у "тур конфіденційності".

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Днями в ефір вийшов другий епізод 26 сезону популярного сатиричного мультсеріалу "Південний Парк", в якому творці посміялися з Меган Маркл і принца Гаррі. Інсайдери повідомляють, що Меган була "засмучена і приголомшена". А її юристи тепер переглядають епізод, щоб подати до суду. Про це пише Daily Mail.

"Південний парк" (або "Саус Парк") відомий своєю сатирою над знаменитостями. І тепер творці дісталися і принца Гаррі з Меган Маркл. У новому епізоді під назвою "World Privacy Tour" Меган представили як "дівчину з вищого суспільства, акторку, інфлуенсерку, жертву", а її чоловіка, як "королівського принца, мільйонера, мандрівника, жертву".

За сюжетом вони скрізь походжають з плакатами "Ми хочемо усамітнення" та "Досить на нас дивитися", а потім вирушають у "всесвітній тур конфіденційності" під надокучливу пісеньку, перш ніж опиняються в Південному Парку.

[ + – ] Пісенька з "Південного парку"

Інсайдери стверджують, що Меган Маркл останні кілька днів була "засмучена" тим, як вона і принц Гаррі зображені в цьому епізоді. Джерело повідомило, що герцогиню Сассекську "дратує Південний парк, але вона відмовляється дивитися його цілком". А пізніше з'ясувалося, що серію вони таки подивилися і тепер адвокати принца "уважно стежать за серіалом щодо нових нападок".

"Згідно з джерелами, близькими до колишніх членів королівської родини, схоже, що це може мати юридичні наслідки. Їхня команда юристів переглядає цей епізод, щоб побачити, що з ним не так і що в ньому можна перетворити на щось зловісніше", — повідомив журналіст Ніл Шон. Але поки що творці "Південного Парку" не отримували жодних позовів.

[ + – ] Кадр із "Південного Парку" Фото: Скриншот

В епізоді Меган нарядили у відоме вбрання: крислатий капелюх і рожеву сукню, що нагадує ту, в якій вона була на Trooping the Color у 2018 році.

[ + – ] Наряд Меган Маркл у 2018 році

А принц репрезентує свої мемуари під назвою "Вааагх", які дуже нагадують мемуари принца Гаррі "Запасний".

[ + – ] Книга принца у "Південному парку" дуже нагадує мемуари принца Гаррі Фото: Скриншот

За сюжетом, молодший брат Кайла Айк, усиновлений з Канади, плаче після звістки про смерть королеви Канади, схожої на покійну королеву Єлизавету II.

Принц і принцеса Канади присутні на державному похороні, де грає Елтон Джон і їх освистує решта королівської родини, звинувачуючи їх у нападках на канадську монархію.

Незважаючи на негативну реакцію, пара з'являється на шоу "Доброго ранку, Канада" з книгою для просування та плакатами, вимагаючи конфіденційності.

"Ми просто хочемо бути нормальними людьми — вся ця увага така тяжка", — каже принц Канади в шоу.

Під час туру вони відвідують Індію, Париж і навіть кенгуру в Австралії, перш ніж вирушити до Колорадо й оселитися у Південному Парку, де вони конфліктують з місцевими жителями. Так, Кайл з'ясовує, що його будинок завалений журналами із фото принцеси, що нагадують журнал The Cut, який вийшов минулого літа з інтерв'ю Меган.

А коли він лається з новими сусідами, то принцеса кричить: "Він зробив мене жертвою!" Принц кидається на її захист зі словами: "Це обурливо! Подивимося, як він упорається з моїм синім пенісом!" Що теж є відсилкою до мемуарів принца Гаррі.

Зрештою, все закінчується добре: принц заявляє, що більше не хоче бути брендом і йде, а принцеса залишається.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли мемуари принца Гаррі висміяли на телебаченні. Раніше телеведучий Джиммі Кіммел представив книжку, де висміював розповідь принца про його відморожений пеніс.