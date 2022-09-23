Турецкий художник показал, как бы выглядела принцесса Диана в 2022 году

В этом году матери наследников британского престола исполнился бы 61 год.

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Стамбульский художник и фотограф Альпер Йесилташ использовал искусственный интеллект для того, чтобы показать своим 51 тысяче подписчиков в Instagram, как бы выглядела принцесса Диана в наше время. Внимание на снимок обратили в испанской редакции журнала ELLE, и опубликовали два фото народной любимицы: в молодости и сейчас.

"Когда я начал возиться с технологиями, я увидел, что я могу сделать, и подумал о том, что сделает меня самым счастливым. Я хотел снова увидеть перед собой некоторых людей, по которым скучал, и так появился этот проект. Я использую различные программы. Время, необходимое мне для создания одного полностью законченного изображения, варьируется, но я бы сказал, что требуется время, чтобы изображение показалось мне "реальным"", – признался художник.

В кадре Диана – с абсолютно седыми волосами, морщинками и возрастной пигментацией кожи. Несмотря на постаревший вид, у нее все тот же узнаваемый взгляд и знакомая каждому улыбка. На изображении, которое совершенно не отличить от реального, принцесса позирует в белой рубашке. На ее голове – солнцезащитные очки, а в ушах – золотые серьги.

Мать принцев Уильяма и Гарри погибла 31 августа 1997 года, попав в ДТП в парижском тоннеле Pont de l'Alma. Автомобиль Mercedes Benz, в котором сидела принцесса Диана, на большой скорости врезался в бетонную опору.

Среди других работ художника – фото Майкла Джексона, Пола Уокера, Эми Уайнхаус и других звезд, которые умерли молодыми, а серия называется "Как будто ничего не произошло".

Напомним, ранее "состарить" умерших звезд попробовал художник Хидрели Диао.