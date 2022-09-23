Турецький художник показав, який вигляд мала б принцеса Діана у 2022 році

Цього року матері спадкоємців британського престолу виповнилося б 61 рік.

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Стамбульський художник і фотограф Альпер Єсилташ використав штучний інтелект для того, щоб показати своїй 51 тисячі підписників у Instagram, який би вигляд мала принцеса Діана в наш час. Увагу на знімок звернули в іспанській редакції журналу ELLE і опублікували два фото народної улюблениці: у молодості й зараз.

"Коли я почав користуватися технологіями, я побачив, що я можу зробити, і подумав про те, що зробить мене найщасливішим. Я хотів знову побачити перед собою деяких людей, за якими сумував, і так з'явився цей проєкт. Я використовую різні програми. Час, необхідний мені для створення одного повністю закінченого зображення, варіюється, але я б сказав, що потрібен час, щоб зображення здалося мені "реальним", — зізнався художник.

У кадрі Діана — з абсолютно сивим волоссям, зморшками та віковою пігментацією шкіри. Незважаючи на постарілий вигляд, у неї все той же відомий погляд і знайома кожному усмішка. На зображенні, яке зовсім не відрізняється від реального, принцеса позує в білій сорочці. На її голові — сонцезахисні окуляри, а у вухах — золоті сережки.

Мати принців Вільяма та Гаррі загинула 31 серпня 1997 року, потрапивши в ДТП у паризькому тунелі Pont de l'Alma. Автомобіль Mercedes Benz, у якому сиділа принцеса Діана, на великій швидкості врізався в бетонну опору.

Серед інших робіт художника — фото Майкла Джексона, Пола Вокера, Емі Вайнгаус та інших зірок, які померли молодими, а серія називається "Ніби нічого не сталося".

Нагадаємо, раніше "зістарити" померлих зірок спробував художник Гідрелі Діао.