Нейромережа показала, як виглядала б дружба Кейт Міддлтон і Меган Маркл

У реальному житті дружба між принцесою Уельською та герцогинею Сассекською не склалася.

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Дружба між дружинами принців Вільяма та Гаррі, Кейт Міддлтон та Меган Маркл, не склалася, незважаючи на те, що обидві пари британці прозвали чудовою четвіркою і щиро вірили, що дружбу та любов між братами автоматично повторять між собою їхні жінки. За інформацією ЗМІ, Меган не хотіла миритися з королівськими порядками, а Кейт, навпаки, дуже ретельно дотримувалася протоколу. Ревнощі до статусу, непорозуміння з новими родичами призвели до того, що Меган Маркл змусила принца Гаррі поїхати з нею в США, де дала волю образам, що накопичилися, виливаючи їх у численних інтерв'ю і не оминаючи увагою Кейт.

Принцеса Уельська натомість вважає за краще зберігати мовчання і ніяк не коментує одкровення невістки чоловіка, проте ні про яку дружбу мови немає. Навіть нечасті зустрічі двох жінок після "Мегзіту" не принесли очікуваного потепління. Усі пам'ятають, як Кейт дивилася на Меган під час похорону королеви та пов'язаних із ним заходів.

Якщо у реальному житті дружба принцеси Уельської та герцогині Сассекської навряд чи можлива, то нейромережа за запитами шанувальників королівської родини згенерувала кілька зображень, на яких Кетрін і Меган зображені як близькі подруги. На малюнках жінки про щось шепочуться, разом катаються на лижах, носять дуже схожі вбрання та виглядають радісними і розслабленими.

Раніше вже були спроби показати, якими були б стосунки дружин принців з їхньою покійною свекрухою, принцесою Діаною. Художник створив кілька малюнків, де зобразив принцесу Уельську з невістками, дорослими синами та онуками. Також були знімки, де автор пофантазував на тему, як виглядала б перша дружина короля зараз.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі помітив різницю між Кейт Міддлтон та Меган Маркл під час першої спільної вечері.