Знаменитый фотограф Элисон Джексон показала драку между фальшивыми Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Элисон Джексон прославилась тем, что создает фотопародии с двойниками известных личностей. Среди ее любимцев – британская королевская семья.

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Знаменитая художница пародий Элисон Джексон опубликовала несколько фото с двойниками принцев Гарри и Уильяма, а также с фальшивыми Меган Маркл и Кейт Миддлтон. На фото Элисон двойники выясняют отношения. Об этом пишет Daily Mail.

Завтра она запускает свою новую выставку "Корона" на тему коронации в Лондоне с "королем Чарльзом" и "королевой Камиллой", которые будут путешествовать по торговому центру в карете в качестве рекламного трюка.

"Проблема у меня в том, что мой Чарльз не едет в карете с моим принцем Гарри. Он идентифицирует себя с настоящим королем Чарльзом и не хочет этого делать — и я не хочу его расстраивать в этот момент", — вздыхает она.

Двойник королевы-консорт Камиллы Фото: Instagram Alison Jackson

На ее фото двойник королевы Камиллы носит корону, потягивает виски из стакана и держит сигарету. На другом фото фальшивый король пытается приготовить тосты.

Фото двойников королевы-консорт Камиллы и короля Чарльза Фото: Instagram Alison Jackson

А двойники Меган Маркл, Кейт Миддлтон, принца Гарри и принца Уильяма выясняют отношения и дерутся.

Фото: Instagram Alison Jackson Фото: Instagram Alison Jackson Фото: Instagram Alison Jackson

"У нас с Гарри проблема с волосами. У Гарри, которого я использую, больше волос, и у него неправильный оттенок рыжего. Я заставила его покрасить волосы и попросила сбрить пряди сверху и сзади, но получилось не слишком удачно", — пожаловалась фотограф на тот факт, что двойники не слишком похожи на оригиналы.

"С красивыми женщинами довольно легко, но найти короля Чарльза, принца Уильяма и принца Гарри было нелегко. И я все еще ищу их. Я нашла одного из Гарри на улице на днях", — рассказала Элисон о своей работе.

По ее словам иногда люди не хотят признавать, что они похожи на кого-то, или не хотят связываться с агентствами. Но они могут хорошо зарабатывать.

"Много лет назад, когда Дэвид Бекхэм был на пике карьеры, его двойник сказал мне, что зарабатывает на этом 250 000 фунтов стерлингов в год", — рассказала Элисон. Для королевы Елизаветы у нее было 10 двойников, но в итоге она чаще всего работала только с одним. Иногда двойники похожи на оригиналы только с одного ракурса, но так постоянно снимать их невозможно.

Двойник Дэвида Бекхэма

Сейчас ее любимый персонаж королева-консорт Камилла. Ее двойник появляется на фото чаще других.

Одно особенно дерзкое изображение показывает ее и короля Чарльза на балконе дворца, а Камилла носит только трусики и чулки.

Фото двойников королевы-консорт Камиллы и короля Чарльза

"Я люблю Камиллу, она прямолинейная, колоритная и веселая, она тусовщица. Весело изображать сексуальную пожилую женщину", — говорит Элисон.

Она была искренне опечалена смертью королевы Елизаветы, которой всегда восхищалась.

"Она была великолепна, и этот ее последний образ на встрече с Лиз Трасс, когда она явно была очень нездорова — эта преданность долгу и трудовая этика — самый невероятный пример ее стойкости. Когда она умерла, я подумал, черт возьми, мне нужно почтить королевскую семью такой, какая она есть сейчас. Королева всегда была тайной и она была прекрасна", — сказала художница.

Двойник королевы Елизаветы на снимке Элисон Джексон

В эту эпоху дипфейков и искусственного интеллекта искусство Джексон стало мейнстримом. А сейчас она ищет двойников Риши Сунака.

Двойник Кейт Миддлтон в ужасе от мемуаров принца Гарри Фото: Instagram Alison Jackson

Напомним, Элисон Джексон прославилась снимками двойников знаменитостей еще в 1999 году, когда выпустила серию снимков двойников принцессы Дианы и Доди аль-Файеда с малышом на руках. Позже героями ее фотографий становились Мэрилин Монро и Джон Кеннеди, Брэд Питт и Анджелина Джоли, выбирающие ребенка для усыновления, Дэвид Бекхэм с Элтоном Джоном в одной постели, Дональд Трамп с мисс Мексика в Овальном кабинете и многие другие политики, музыканты, знаменитости и селебрити. Иногда ее фото становились настолько популярными, что их выдавали за настоящие снимки папарацци. Джексон выиграла BAFTA за свою серию BBC 2 Doubletake и опубликовала четыре сборника своих работ.

Ранее стало известно, что хоть Меган Маркл и пропустит коронацию короля Чарльза, но она собирается испортить церемонию.