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Знаменитий фотограф Елісон Джексон показала бійку між фальшивими Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Елісон Джексон, королева консорт Камілла, король Чарльз, Меган Маркл, Кейт Міддлтон, двійники знаменитостей
Фото: Instagram Alison Jackson | Двійники Кейт Міддлтон та Меган Маркл на фото Елісон Джексон

Елісон Джексон прославилася тим, що створює фотопародії із двійниками відомих особистостей. Серед її улюбленців – британська королівська родина.

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Знаменита художниця пародій Елісон Джексон опублікувала кілька фото з двійниками принців Гаррі та Вільяма, а також з фальшивими Меган Маркл та Кейт Міддлтон. На фото Елісон двійники з'ясовують стосунки. Про це пише Daily Mail.

Завтра вона запускає свою нову виставку "Корона" на тему коронації в Лондоні з "королем Чарльзом" та "королевою Каміллою", які подорожуватимуть торговим центром у кареті.

"Проблема в мене в тому, що мій Чарльз не їде в кареті з моїм принцом Гаррі. Він ідентифікує себе зі справжнім королем Чарльзом і не хоче цього робити — і я не хочу його засмучувати в цей момент", — зітхає вона.

Елісон Джексон, королева консорт Камілла, король Чарльз Fullscreen
Двійник королеви-консорт Камілли
Фото: Instagram Alison Jackson

На її фото двійник королеви Камілли носить корону, потягує віскі зі склянки та тримає цигарку. На іншому фото фальшивий король намагається приготувати тости.

Елісон Джексон, королева консорт Камілла, король Чарльз Fullscreen
Фото двійників королеви-консорт Камілли та короля Чарльза
Фото: Instagram Alison Jackson

А двійники Меган Маркл, Кейт Міддлтон, принца Гаррі та принца Вільяма з'ясовують стосунки та б'ються.

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Фото: Instagram Alison Jackson
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Фото: Instagram Alison Jackson
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Фото: Instagram Alison Jackson

"У нас з Гаррі проблема з волоссям. У Гаррі, якого я використовую, більше волосся, і у нього неправильний відтінок рудого. Я змусила його пофарбувати волосся і попросила виголити пасма зверху та ззаду, але вийшло не надто вдало", — поскаржилася фотограф на той факт, що двійники не надто схожі на оригінали.

"З гарними жінками досить легко, але знайти короля Чарльза, принца Вільяма та принца Гаррі було нелегко. І я все ще шукаю їх. Я знайшла одного з Гаррі на вулиці днями", — розповіла Елісон про свою роботу.

За її словами, іноді люди не хочуть визнавати, що вони схожі на когось, або не хочуть зв'язуватися з агентствами. Але вони можуть добре заробляти.

"Багато років тому, коли Девід Бекхем був на піку кар'єри, його двійник сказав мені, що заробляє на цьому 250 тисяч фунтів стерлінгів на рік", — розповіла Елісон. Для королеви Єлизавети вона мала 10 двійників, але в результаті вона найчастіше працювала тільки з одним. Іноді двійники схожі на оригінали лише з одного ракурсу, але постійно знімати їх так неможливо.

Двійник Девіда Бекхема

Нині її улюблений персонаж королева-консорт Камілла. Її двійник з'являється на фото найчастіше.

Одне особливо зухвале зображення показує її та короля Чарльза на балконі палацу, а Камілла носить лише трусики та панчохи.

Фото двійників королеви-консорт Камілли та короля Чарльза

"Я люблю Каміллу, вона прямолінійна, колоритна і весела, вона тусовщиця. Весело зображати сексуальну літню жінку", — каже Елісон.

Вона була щиро засмучена смертю королеви Єлизавети, якою завжди захоплювалася.

"Вона була чудова, і цей її останній образ на зустрічі з Ліз Трасс, коли вона явно була дуже нездорова — ця відданість обов'язку і трудова етика — найнеймовірніший приклад її стійкості. Коли вона померла, я подумав, чорт забирай, мені потрібно вшанувати королівську сім'ю такою, якою вона є зараз. Королева завжди була таємницею і вона була прекрасна", — сказала художниця.

Двійник королеви Єлизавети на знімку Елісон Джексон

У цю епоху діпфейків та штучного інтелекту мистецтво Джексон стало мейнстримом. А зараз вона шукає двійників Ріші Сунака.

Двійник Кейт Міддлтон, мемуари принца Гаррі Fullscreen
Двійник Кейт Міддлтон з жахом читає мемуари принца Гаррі
Фото: Instagram Alison Jackson

Нагадаємо, Елісон Джексон прославилася знімками двійників знаменитостей ще 1999 року, коли випустила серію знімків двійників принцеси Діани та Доді аль-Файєда з малюком на руках. Пізніше героями її фотографій ставали Мерилін Монро та Джон Кеннеді, Бред Пітт та Анджеліна Джолі, які обирають дитину для усиновлення, Девід Бекхем з Елтоном Джоном в одному ліжку, Дональд Трамп з міс Мексика в Овальному кабінеті та багато інших політиків, музикантів, знаменитостей та селебріті. Іноді її фото ставали настільки популярними, що їх видавали за справжні знімки папараці. Джексон виграла BAFTA за свою серію BBC 2 Doubletake та опублікувала чотири збірки своїх робіт.

Раніше стало відомо, що хоч Меган Маркл і пропустить коронацію короля Чарльза, але вона має намір зіпсувати церемонію.