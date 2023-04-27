Знаменитий фотограф Елісон Джексон показала бійку між фальшивими Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Елісон Джексон прославилася тим, що створює фотопародії із двійниками відомих особистостей. Серед її улюбленців – британська королівська родина.

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Знаменита художниця пародій Елісон Джексон опублікувала кілька фото з двійниками принців Гаррі та Вільяма, а також з фальшивими Меган Маркл та Кейт Міддлтон. На фото Елісон двійники з'ясовують стосунки. Про це пише Daily Mail.

Завтра вона запускає свою нову виставку "Корона" на тему коронації в Лондоні з "королем Чарльзом" та "королевою Каміллою", які подорожуватимуть торговим центром у кареті.

"Проблема в мене в тому, що мій Чарльз не їде в кареті з моїм принцом Гаррі. Він ідентифікує себе зі справжнім королем Чарльзом і не хоче цього робити — і я не хочу його засмучувати в цей момент", — зітхає вона.

Двійник королеви-консорт Камілли Фото: Instagram Alison Jackson

На її фото двійник королеви Камілли носить корону, потягує віскі зі склянки та тримає цигарку. На іншому фото фальшивий король намагається приготувати тости.

Фото двійників королеви-консорт Камілли та короля Чарльза Фото: Instagram Alison Jackson

А двійники Меган Маркл, Кейт Міддлтон, принца Гаррі та принца Вільяма з'ясовують стосунки та б'ються.

Фото: Instagram Alison Jackson Фото: Instagram Alison Jackson Фото: Instagram Alison Jackson

"У нас з Гаррі проблема з волоссям. У Гаррі, якого я використовую, більше волосся, і у нього неправильний відтінок рудого. Я змусила його пофарбувати волосся і попросила виголити пасма зверху та ззаду, але вийшло не надто вдало", — поскаржилася фотограф на той факт, що двійники не надто схожі на оригінали.

"З гарними жінками досить легко, але знайти короля Чарльза, принца Вільяма та принца Гаррі було нелегко. І я все ще шукаю їх. Я знайшла одного з Гаррі на вулиці днями", — розповіла Елісон про свою роботу.

За її словами, іноді люди не хочуть визнавати, що вони схожі на когось, або не хочуть зв'язуватися з агентствами. Але вони можуть добре заробляти.

"Багато років тому, коли Девід Бекхем був на піку кар'єри, його двійник сказав мені, що заробляє на цьому 250 тисяч фунтів стерлінгів на рік", — розповіла Елісон. Для королеви Єлизавети вона мала 10 двійників, але в результаті вона найчастіше працювала тільки з одним. Іноді двійники схожі на оригінали лише з одного ракурсу, але постійно знімати їх так неможливо.

Двійник Девіда Бекхема

Нині її улюблений персонаж королева-консорт Камілла. Її двійник з'являється на фото найчастіше.

Одне особливо зухвале зображення показує її та короля Чарльза на балконі палацу, а Камілла носить лише трусики та панчохи.

Фото двійників королеви-консорт Камілли та короля Чарльза

"Я люблю Каміллу, вона прямолінійна, колоритна і весела, вона тусовщиця. Весело зображати сексуальну літню жінку", — каже Елісон.

Вона була щиро засмучена смертю королеви Єлизавети, якою завжди захоплювалася.

"Вона була чудова, і цей її останній образ на зустрічі з Ліз Трасс, коли вона явно була дуже нездорова — ця відданість обов'язку і трудова етика — найнеймовірніший приклад її стійкості. Коли вона померла, я подумав, чорт забирай, мені потрібно вшанувати королівську сім'ю такою, якою вона є зараз. Королева завжди була таємницею і вона була прекрасна", — сказала художниця.

Двійник королеви Єлизавети на знімку Елісон Джексон

У цю епоху діпфейків та штучного інтелекту мистецтво Джексон стало мейнстримом. А зараз вона шукає двійників Ріші Сунака.

Двійник Кейт Міддлтон з жахом читає мемуари принца Гаррі Фото: Instagram Alison Jackson

Нагадаємо, Елісон Джексон прославилася знімками двійників знаменитостей ще 1999 року, коли випустила серію знімків двійників принцеси Діани та Доді аль-Файєда з малюком на руках. Пізніше героями її фотографій ставали Мерилін Монро та Джон Кеннеді, Бред Пітт та Анджеліна Джолі, які обирають дитину для усиновлення, Девід Бекхем з Елтоном Джоном в одному ліжку, Дональд Трамп з міс Мексика в Овальному кабінеті та багато інших політиків, музикантів, знаменитостей та селебріті. Іноді її фото ставали настільки популярними, що їх видавали за справжні знімки папараці. Джексон виграла BAFTA за свою серію BBC 2 Doubletake та опублікувала чотири збірки своїх робіт.

Раніше стало відомо, що хоч Меган Маркл і пропустить коронацію короля Чарльза, але вона має намір зіпсувати церемонію.