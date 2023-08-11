Знает испанский и любит единорогов: 10 самых неожиданных фактов о принцессе Шарлотте
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже стала настоящей звездой, так что любая подробность о ее жизни тут же становится сенсацией.
Принцесса Шарлотта, средний ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, одна из самых популярных девочек в мире.
Все что она носит, становится модно, любое ее появление на публике освещается таблоидами, а журналисты уже гадают, какую тиару из бабушкиной шкатулки принцесса Шарлотта наденет первой.
Фокус собрал самые интересные факты о принцессе Шарлотте, которая уже давно обошла своих братьев в негласной гонке за популярностью.
Шарлотта любит единорогов
Хоть Шарлотта и начинает выполнять обязанности члена королевской семьи, сопровождая родителей на официальных мероприятиях, она, прежде всего, восьмилетняя девочка. И ей нравится все то же, что любят ее одногодки. И она обожает единорогов.
Об этом рассказывал ее отец, принц Уильям. Во время официального визита в Девон несколько лет назад, Уильям общался с пожарными и, увидев "рог единорога, сделанный из разноцветных шариков", он отметил, что его дочь их "обожает".
Также журналисты заметили, что в первый день принцессы Шарлотты в школе в Томас-Баттерси, ее сумку украшал брелок в виде единорога.
Любимый цвет принцессы Шарлотты — розовый
Кейт Миддлтон часто носит с дочерью похожие наряды. И часто девочка появляется в голубых платьях. Но при этом ее любимый цвет розовый. Во время посещения Детского центра Hornsey Road в Лондоне Кейт Миддлтон обсуждала со студенткой любимые цвета и упомянула этот факт.
"Она спросила меня, какой мой любимый цвет. Я сказал розовый, и она сказала, что это тоже любимый цвет Шарлотты", — рассказывала позже девушка.
Принцесса Шарлотта говорит на двух языках
Благодаря тому, что принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи воспитываются няней из Испании — Марией Терезой Туррион-Борралло, Шарлотта начала говорить на испанском еще в трехлетнем возрасте.
Не исключено, что сейчас она выучила этот язык еще лучше.
Шарлотта обожает животных
В королевской семье все любят животных. Не секрет, что королева Елизавета занималась разведением лошадей и у нее всегда было несколько собак породы корги.
Первый щенок у детей принца Уильяма появился еще до рождения Шарлотты. Их любимый кокер-спаниель Лупо умер в 2020 году
Брат Кейт, Джеймс Миддлтон, подарил им еще одного щенка кокер-спаниеля из помета его собственной собаки Эллы. Черного кокер-спаниеля назвали Орлой. Шарлотта даже позировала с Орлой для фото.
Также Шарлотта увлекается верховой ездой и впервые села на пони, когда ей было всего 17 месяцев.
В 2016 году Кейт проговорилась золотой медалистке Паралимпийских игр Наташе Бейкер, что у ее дочери есть "эта особенная страсть к лошадям".
Также у принцессы Шарлотты есть домашний хомяк по имени Марвин.
Принцесса любит готовить и ее можно назвать гурманом
Два года назад Кейт Миддлтон удивила поклонников, рассказав, что принцесса Шарлотта любит оливки. Обычно дети недолюбливают оливки, но Шарлотте они нравятся.
Также Кейт упоминала в беседе, что дети часто помогают ей готовить на кухне. И Шарлотте особенно нравится печь, а потом украшать кексы, а также она любит готовить макароны с сыром.
Не отказывается Шарлотта и от более экзотических блюд, ее родители упоминали, что она любит острый карри и индийскую кухню, любит готовить пиццу, потому что можно "испачкать руки мукой" и часто ест зеленый горошек, который сама же и вырастила в их семейном саду.
Принцесса Шарлотта — хозяйка дома
Еще на коронации короля Чарльза и до нее многие обратили внимание, что принцесса Шарлотта следит за своими братьями и контролирует их поведение. То, что второй ребенок Кейт и Уильяма растет лидером, подтвердила и сама принцесса Уэльская.
Разговаривая с другой матерью на мероприятии несколько лет назад, Кейт Миддлтон, как сообщается, сказала ей, что "Шарлотта очень быстро растет. Она главная".
У принцессы Шарлотты есть милое прозвище
Как и у многих членов королевской семьи, у принцессы Шарлотты есть милое семейное прозвище. Мама принцессы Шарлотты, Кейт Миддлтон, раскрыла прозвище малышки "Лотти", когда она разговаривала с другой мамой во время официального визита на стадион Виндзорского парка в Северной Ирландии в марте 2019 года.
Впрочем, позже выяснилось, что у Шарлотты есть еще одно прозвище. Отец называет дочь французским прозвищем "Миньонетта", что означает "милая".
Принцесса Шарлотта любит танцевать и любит спорт
Это, пожалуй, не так удивительно, как оливки или кулинария, большинство маленьких детей любят танцевать. Принц Уильям поделился этим фактом в беседе с премьер-министром Мальты Джозефом Маскатом.
Также он говорил, что она любит футбол, гимнастику и обожает лазать по деревьям. Принц общался с девушками из сборной по футболу и признался, что его дочь очень любит этот вид спорта.
"Шарлотта хочет, чтобы я сказал вам, что она действительно хороша в воротах, думаю, в будущем она станет настоящей звездой. Я пообещал передать ее слова", — сказал принц.
Шарлотта любит возиться в саду
Об этом упоминала в интервью ее бабушка, Кэрол Миддлтон в интервью журналу Saga. По ее словам она любит работать в саду со своими внуками и особенно это нравится Шарлотте. По словам Кэрол у малышки настоящий талант, или как говорят, "зеленые пальцы", то есть все растения, которые она посадила – пышно растут и цветут.
"Для детей важно расти, ценя природу, и им нравится пачкаться", — шутила Кэрол.
Шарлотта вошла в историю
Когда родился третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Луи, Шарлотта вошла в книги по истории как первая женщина из королевской семьи, которую не оттеснил по линии наследования ее младший брат. До того как в 2013 году был принят Закон о престолонаследии, любые девочки, рожденные от королевской пары, автоматически уступали место мальчикам.
Однако принцесса Шарлотта остается третьей в очереди на престол после своего отца Уильяма и старшего брата Джорджа.
Напомним, ранее Фокус писал о том, что родителей принцессы Шарлотты расстраивает тот факт, что она стала модной иконой.