Принц Уильям рассказал, что его дочь любит играть в футбол
Герцог Кембриджский встретился с игроками женской сборной Англии по футболу
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39-летний принц Уильям посетил тренировочный лагерь женской сборной по футболу. И во время беседы с футболистками, рассказал о своей дочери, принцессе Шарлотте. Об этом пишет Daily Mail.
По словам принца, Шарлотта, как настоящая англичанка, обожает футбол и сама частенько играет.
"Шарлотта хочет, чтобы я сказал вам, что она действительно хороша в воротах, думаю, в будущем она станет настоящей звездой. Я пообещал передать ее слова", — сказал принц.
Семилетняя Шарлотта и восьмилетний принц Джордж, как известно, обожают футбол, на их дни рождения устраивают спортивные вечеринки, а еще они часто ходят на матчи вместо с родителями.
Уильям даже говорил, что из принца Джорджа выйдет отличный нападающий в футбольной команде "Астон Вилла".
Футболистки сборной подарили принцу форменные футболки для его детей. И даже дали забить один гол в ворота.
Напомним, визит прошел, пока семья принца Уильяма готовится к переезду в Беркшир, поближе к королеве Елизавете, которая сейчас постоянно проживает в Виндзорском замке.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети будут проживать в коттедже Аделаида, расположенном на территории замка.
Коттедж находится всего в нескольких минутах ходьбы от часовни Святого Георгия и резиденции королевы. И по слухам, Елизавета очень рада переезду, так как будет видеть правнуков чаще. Особенно сейчас, когда у нее начались проблемы с мобильностью.
После Платинового юбилея королева почти не появляется на публике и даже пропускает свои любимые скачки в Аскоте. Там ее заменяет принц Чарльз и прочие члены королевской семьи. Но фанаты ждут, когда и герцоги Кембриджские найдут время для развлечений.