Принц Вільям розповів, що його дочка любить грати у футбол

Герцог Кембриджський зустрівся з гравчинями жіночої збірної Англії з футболу.

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39-річний принц Вільям відвідав тренувальний табір жіночої збірної з футболу. І під час бесіди з футболістками розповів про свою доньку, принцесу Шарлотту. Про це пише Daily Mail.

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За словами принца, Шарлотта, як справжня англійка, любить футбол і сама часто грає.

"Шарлотта хоче, щоб я сказав вам, що вона справді вправна у воротах, думаю, у майбутньому вона стане справжньою зіркою. Я пообіцяв передати її слова", — сказав принц.

[ + – ] Принцеса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

Семирічна Шарлотта й восьмирічний принц Джордж, як відомо, люблять футбол, на їхні дні народження влаштовують спортивні вечірки, а ще вони часто ходять на матчі замість батьків.

Вільям навіть казав, що з принца Джорджа вийде чудовий нападник у футбольній команді "Астон Вілла".

Футболістки збірної подарували принцу формені футболки для дітей і навіть дали забити один гол у ворота.

Нагадаємо, візит відбувся, поки родина принца Вільяма готується до переїзду в Беркшир, ближче до королеви Єлизавети, яка зараз постійно живе у Віндзорському замку.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і їхні діти проживатимуть у котеджі Аделаїда, розміщеному на території замку.

Котедж розташований всього за кілька хвилин ходьби від каплиці Святого Георгія та резиденції королеви. І з чуток, Єлизавета дуже рада переїзду, бо бачитиме правнуків частіше. Особливо зараз, коли в неї почалися проблеми з мобільністю.

Після Платинового ювілею королева майже не з'являється на публіці та навіть пропускає свої улюблені перегони в Аскоті. Там її замінює принц Чарльз та інші члени королівської родини. Але фанати чекають, коли і герцоги Кембриджські знайдуть час для розваг.