Знає іспанську і любить єдинорогів: 10 найнесподіваніших фактів про принцесу Шарлотту

Дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон уже стала справжньою зіркою, тож будь-яка подробиця про її життя одразу ж стає сенсацією.

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Принцеса Шарлотта, середня дитина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, одна з найпопулярніших дівчаток у світі.

Усе, що вона носить, стає модним, будь-яка її поява на публіці висвітлюється таблоїдами, а журналісти вже гадають, яку тіару з бабусиної скриньки принцеса Шарлотта одягне першою.

Фокус зібрав найцікавіші факти про принцесу Шарлотту, яка вже давно обійшла своїх братів у негласних перегонах за популярністю.

Шарлотта любить єдинорогів

Хоч Шарлотта і починає виконувати обов'язки члена королівської сім'ї, супроводжуючи батьків на офіційних заходах, вона, перш за все, восьмирічна дівчинка. І їй подобається все те саме, що люблять її однолітки. І вона обожнює єдинорогів.

Про це розповідав її батько, принц Вільям. Під час офіційного візиту в Девон кілька років тому, Вільям спілкувався з пожежниками і, побачивши "ріг єдинорога, зроблений з різнокольорових кульок", він зазначив, що його дочка їх "обожнює".

На сумці Шарлотти видно брелок у вигляді єдинорога Фото: Getty Images

Також журналісти помітили, що в перший день принцеси Шарлотти в школі в Томас-Баттерсі, її сумку прикрашав брелок у вигляді єдинорога.

Улюблений колір принцеси Шарлотти — рожевий

Кейт Міддлтон часто носить із донькою схоже вбрання. І часто дівчинка з'являється в блакитних сукнях. Але при цьому її улюблений колір рожевий. Під час відвідування Дитячого центру Hornsey Road у Лондоні Кейт Міддлтон обговорювала зі студенткою улюблені кольори і згадала цей факт.

Принцеса Шарлотта на руках матері Фото: Getty Images

"Вона запитала мене, який мій улюблений колір. Я сказав рожевий, і вона сказала, що це теж улюблений колір Шарлотти", — розповідала пізніше дівчина.

Принцеса Шарлотта розмовляє двома мовами

Завдяки тому, що принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Луї виховуються нянею з Іспанії — Марією Терезою Турріон-Борралло, Шарлотта почала говорити іспанською ще в трирічному віці.

Марія Тереза Турріон-Борралло — няня дітей принца Вільяма Фото: Getty Images

Не виключено, що зараз вона вивчила цю мову ще краще.

Шарлотта обожнює тварин

У королівській родині всі люблять тварин. Не секрет, що королева Єлизавета займалася розведенням коней і у неї завжди було кілька собак породи коргі.

Перше цуценя у дітей принца Вільяма з'явилося ще до народження Шарлотти. Їхній улюблений кокер-спанієль Лупо помер 2020 року

Принцеса Шарлотта зі своїм собакою на прізвисько Орла Фото: dukeandduchessofcambridge

Брат Кейт, Джеймс Міддлтон, подарував їм ще одне цуценя кокер-спанієля з посліду його власної собаки Елли. Чорного кокер-спанієля назвали Орлою. Шарлотта навіть позувала з Орлою для фото.

Також Шарлотта захоплюється верховою їздою і вперше сіла на поні, коли їй було всього 17 місяців.

У 2016 році Кейт проговорилася золотій медалістці Паралімпійських ігор Наташі Бейкер, що у її дочки є "ця особлива пристрасть до коней".

Також у принцеси Шарлотти є домашній хом'як на ім'я Марвін.

Принцеса любить готувати і її можна назвати гурманом

Два роки тому Кейт Міддлтон здивувала шанувальників, розповівши, що принцеса Шарлотта любить оливки. Зазвичай діти недолюблюють оливки, але Шарлотті вони подобаються.

Також Кейт згадувала в бесіді, що діти часто допомагають їй готувати на кухні. І Шарлотті особливо подобається пекти, а потім прикрашати кекси, а також вона любить готувати макарони з сиром.

Принцеса Шарлотта любить готувати Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Не відмовляється Шарлотта і від більш екзотичних страв, її батьки згадували, що вона полюбляє гострий карі та індійську кухню, полюбляє готувати піцу, бо можна "забруднити руки борошном", і часто їсть зелений горошок, який сама ж і виростила у їхньому сімейному саду.

Принцеса Шарлотта — господиня дому

Ще на коронації короля Чарльза і до неї багато хто звернув увагу, що принцеса Шарлотта стежить за своїми братами і контролює їхню поведінку. Те, що друга дитина Кейт і Вільяма росте лідером, підтвердила і сама принцеса Уельська.

Принцеса Шарлотта з братами Фото: Getty Images

Розмовляючи з іншою матір'ю на заході кілька років тому, Кейт Міддлтон, як повідомляється, сказала їй, що "Шарлотта дуже швидко росте. Вона головна".

У принцеси Шарлотти є миле прізвисько

Як і у багатьох членів королівської сім'ї, у принцеси Шарлотти є миле сімейне прізвисько. Мама принцеси Шарлотти, Кейт Міддлтон, розкрила прізвисько дівчинки "Лотті", коли вона розмовляла з іншою мамою під час офіційного візиту на стадіон Віндзорського парку в Північній Ірландії в березні 2019 року.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty

Утім , пізніше з'ясувалося, що в Шарлотти є ще одне прізвисько. Батько називає доньку французьким прізвиськом "Міньонетта", що означає "мила".

Принцеса Шарлотта любить танцювати і любить спорт

Це, мабуть, не так дивно, як оливки або кулінарія, більшість маленьких дітей люблять танцювати. Принц Вільям поділився цим фактом у бесіді з прем'єр-міністром Мальти Джозефом Маскатом.

Також він говорив, що вона любить футбол, гімнастику та обожнює лазити по деревах. Принц спілкувався з дівчатами зі збірної з футболу і зізнався, що його дочка дуже любить цей вид спорту.

Принцеса Шарлотта з батьками на спортивному матчі Фото: Getty Images

"Шарлотта хоче, щоб я сказав вам, що вона справді гарна у воротах, думаю, у майбутньому вона стане справжньою зіркою. Я пообіцяв передати її слова", — сказав принц.

Шарлотта любить возитися в саду

Про це згадувала в інтерв'ю її бабуся, Керол Міддлтон в інтерв'ю журналу Saga. За її словами вона любить працювати в саду зі своїми онуками та особливо це подобається Шарлотті. За словами Керол, у малятка справжній талант, або, як кажуть, "зелені пальці", тобто всі рослини, які вона посадила, пишно ростуть і цвітуть.

Шарлотта любить возитися в саду Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Для дітей важливо рости, цінуючи природу, і їм подобається бруднитися", — жартувала Керол.

Шарлотта увійшла в історію

Коли народилася третя дитина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принц Луї, Шарлотта увійшла в книжки з історії як перша жінка з королівської сім'ї, яку не відтіснив за лінією успадкування її молодший брат. До того як 2013 року ухвалили Закон про престолонаступництво, будь-які дівчатка, народжені від королівської пари, автоматично поступалися місцем хлопчикам.

Принцеса Шарлотта і принц Луї Фото: Getty Images

Однак принцеса Шарлотта залишається третьою в черзі на престол після свого батька Вільяма і старшого брата Джорджа.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що батьків принцеси Шарлотти засмучує той факт, що вона стала модною іконою.