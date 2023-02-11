Не лише коргі. Яких собак завели Кейт Міддлтон та інші члени королівської родини

Ні для кого не є секретом, що багато членів королівської родини Великобританії є великими любителями собак. Але не всі з них віддають перевагу коргі.

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Пристрасть покійної королеви Єлизавети II до коргі відома давно. Її останніх улюбленців Сенді та Муїка навіть привели попрощатися з господинею, коли похоронний кортеж прибув до Віндзорського замку.

Інші члени королівської сім'ї також віддають перевагу собакам, а не котам. Але пристрасть покійної королеви до коргі не всі розділяли. Любов до собак легко пояснити. Британські монархи завжди займалися полюванням і любили довгі прогулянки верхи, а собаки завжди складали їм компанію. Про королівських улюбленців писав Petplan.

Собаки королеви Єлизавети II

Королева отримала свого першого вельш-коргі Пемброк, на ім'я Сьюзан, у подарунок на день народження, коли їй було лише 18 років. Маленька собачка була така дорога їй, що вона навіть супроводжувала королеву і герцога Единбурзького під час їхньої подорожі після весілля. З роками у королеви з'явилося багато коргі, всі вони були нащадками Сьюзен. Королева популяризувала цю віддану, сміливу та активну породу грициків. У неї також були собаки доргі — суміш коргі і такси і кокер-спанієлі. Королева вважала своїх улюбленців членами своєї сім'ї. Вони супроводжували її у всіх поїздках. Вважається, що з моменту її вступу на престол у 1952 році вона мала не менше від 30 собак.

[ + – ] Королева Єлизавета зі своїми коргі Фото: Getty

Коли 2018 року помер королівський коргі Віспер, а 2020 року помер Вулкан, її доргі, королева вирішила не заводити більше улюбленців. Але вона була така сумна, що члени сім'ї подарували їй Сенді, Муїка, а також кокер-спанієля на прізвисько Ліссі.

До речі, ховають королівських собак у королівській резиденції Сандрінгем у Норфолку. Початок цієї традиції поклала королева Вікторія після смерті її коллі Нобл у 1887 році.

Собаки короля Карла

Собаки королівської родини різноманітні, і кожен родич має свої улюблені породи. У молоді роки Його Королівська Високість принц Уельський часто з'являвся на публіці зі своїм золотавим ретрівером на прізвисько Харві. А останнім часом його улюбленцями стали джек-рассел-тер'єри.

[ + – ] Король Карл та королева-консорт Камілла люблять своїх улюбленців Фото: Clarence House/Instagram

Тігга, джек-рассел, був, мабуть, найвідомішим із собак принца. Він з'являвся на багатьох фото в 1990-х роках аж до його смерті в похилому віці 18 років. Сьогодні у короля Карла та королеви-консорта Камілли два собаки породи джек-рассел-тер'єр: Блюбелл та Бет.

Їх король та королева взяли з притулку.

Собаки Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Пес принца Вільяма, кокер-спаніель на прізвисько Лупо, став справжньою знаменитістю, позуючи разом зі своїм господарем та його дітьми.

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон любили свого улюбленця Лупо Фото: Getty Images

Він навіть був присутній на офіційному знімку, випущеному на день народження принца Джорджа в 2016 році. На жаль, Лупо помер 2020 року.

"Він був серцем нашої сім'ї останні дев'ять років, і нам його дуже не вистачатиме", — писали принц і Кейт Міддлтон в Instagram. Брат Кейт, Джеймс Міддлтон, подарував їм ще одного цуценя кокер-спанієля з посліду його власного собаки Елли. Чорного кокер-спаніеля назвали Орлою.

[ + – ] Орла та принцеса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

"Орла — ірландське ім'я, що походить від слова означає "золото", і "fhlaith", що перекладається як "принц" або "принцеса", що робить нового королівського собаку "золотою принцесою", — розповіли джерела пізніше, як назвали нового улюбленця. До речі, брат Кейт Міддлтон неодноразово говорив, що собаки врятували його від депресії.

Собаки королеви Вікторії та принца Альберта

Не лише нинішня королівська родина любить оточувати себе домашніми тваринами. Попередні покоління членів королівської родини були однаково прив'язані до своїх улюблених порід. У 19 столітті королева Вікторія та принц Альберт багато зробили для популяризації домашніх тварин.

З усіх подарунків, які Вікторія подарувала коханому чоловікові, одним із найзворушливіших є портрет собаки принца Альберта Еос, написаний одним із найшанованіших художників того часу, сером Едвіном Ландсіром. Хорта Еос, названа на честь грецької богині зорі, була вірною супутницею Альберта понад 10 років. Коли молодий принц готувався до поїздки до Великобританії на своє весілля з Вікторією, він подбав про те, щоб відправити перед собою.

[ + – ] Королева Вікторія та принц Альберт любили собак Фото: Соцсети

Сама королева Вікторія любила та розводила мопсів. Що зробило цю породу дуже популярною. Король Едуард VIII пізніше успадкував любов своєї прабабусі Вікторії до мопсів і передав її дружині Волліс Сімпсон. Кажуть, що за час спільного життя у цієї пари, яка похитнула основи британської монархії, було щонайменше 11 мопсів.

Королівські спанієлі

У той час як коргі та кокер-спанієлі є явними фаворитами британської королівської родини, але королівською породою можна назвати і породу названу на честь короля. Кінг-чарльз-спанієль та його "кузен" кавалер-кінг-чарльз-спанієль.

Невеликі спанієлі стали з'являтися в Європі в 16 столітті і, ймовірно, їх виводили від великих порід, щоб створити домашніх вихованців для королів і аристократів.

Кажуть, що королева Єлизавета I володіла "джентльменським спанієлем" — так називали цей новий тип собаки-компаньйона на той час. Під час правління Карла II при дворі були популярні кілька різновидів маленьких спанієлів, зокрема рудо-білої масті та рудо-біло-чорних, що зробили їх надзвичайно популярними.

Після Кеннел-клуб вирішив об'єднати різні різновиди маленьких спанієлів в одну породу, яку назвали Кінг-чарльз-спанієль, з благословення самого короля Едуарда VII, який хотів зберегти асоціацію з королівською родиною.

Однією з відомих шанувальниць цієї породи була покійна принцеса Маргарет, яка обожнювала свого пса на прізвисько Роулі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які породи собак найласкавіші. Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі у списку, як бульдоги та золотисті ретрівери.

Також ми розповідали про найрідкісніші у світі породи собак. Деякі з них були виведені ще в середні віки, але можуть зникнути зараз.