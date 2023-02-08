Найласкавіші. Топ 10 порід найдобріших собак у світі

У собак бувають різні риси характеру, але вони, безперечно, найкращі компаньйони у світі. Але є деякі породи, представники яких куди ласкавіші за інших.

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Як сказав одного разу невідомий геній: "Кожен думає, що в нього найкращий собака, і ніхто з них не помиляється". Немає нічого кращого за собаку, який змусить вас почуватися улюбленим і потрібним, а також страшенно хорошим співрозмовником.

Собаки чудово підходять, якщо вам потрібен компаньйон для перегляду телевізора на дивані, прогулянки й ігор. І, звичайно, більшість собак будуть лагідними та компанійськими, особливо якщо він був із вами з дитинства або ви його врятували з притулку. Але представники деяких порід із більшою ймовірністю будуть ніжнішими, ніж інші.

Бульдоги

Англійські та французькі бульдоги дуже милі, надзвичайно слухняні та відомі своєю ніжною вдачею.

[ + – ] Бульдоги — ласкаві та віддані компаньйони Фото: Getty Images

Вони лояльні та надійні та буквально "орієнтовані на людей". Вони активно вимагають уваги до себе та люблять проводити час зі своїми господарями: грати, гуляти й спати в обіймах, хоч і відомо, що бульдоги хропуть і соплять. Але це особливості їхньої породи.

Лабрадор

Американський клуб собаківництва називає лабрадорів улюбленими собаками Америки, і легко зрозуміти чому.

[ + – ] Лабрадор — ідеальний собака для сім'ї з дітьми Фото: Vincent van Zalinge

Вони розумні, врівноважені, легко піддаються дресируванню та завжди прагнуть догодити. Вони стають відмінними компаньйонами та відмінно ладнають із дітьми.

Брюссельський грифон

Ці собаки з кумедними мордочками, що нагадують евоків із "Зоряних воєн", вірні, пильні та цікаві.

[ + – ] Брюссельські грифони лагідні, хоч і мають суворий вигляд Фото: Instagram/itsbouchelee

Вони люблять своїх господарів і готові скласти їм компанію в будь-якому занятті. Навіть якщо ви зосереджено працюєте за комп'ютером, ці собаки будуть поряд.

Стаффордширські та пітбультер'єри

У цих цуценят може бути погана репутація, але якщо господарі не намагатимуться зробити з них машину для вбивства, вони можуть бути найніжнішими та найдобрішими вихованцями.

[ + – ] Стаффордширські тер'єри лагідні, хоча їхня репутація й підмочена Фото: Соцмережi

Вони люблять людей, прагнуть догодити й у разі правильного дресирування будуть ідеальними компаньйонами, які люблять грати, дуріти й спати зі своїм господарем під однією ковдрою.

Ньюфаундленд

Ці ніжні гіганти відомі своєю спокійною, сповненою любові вдачею. Ось чому, коли письменник Дж. М. Баррі писав "Пітера Пена", він вирішив, що сім'ї Дарлінгів необхідно найняти ньюфаундленда, щоб він був терплячою нянькою для їхніх трьох дітей, ґрунтуючись на досвіді його власної родини.

[ + – ] Ньюфаундленди дуже ласкаві та віддані

Навіть якщо вам не потрібна няня, ці милі великі собаки стануть відмінними домашніми вихованцями.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль — елегантна порода, яку вирощували як компаньйонів ще із 17 століття. Принц Чарльз, а згодом король Карл II любив собак цієї породи, вони часто зображуються на офіційних портретах поруч зі своїми господарями.

[ + – ] Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі люблять сидіти на руках

Як представники сімейства спанієлів вони можуть полювати, але так само щасливі, пустуючи на задньому дворі з дітьми або подрімуючи на дивані з бабусею. Але вони можуть бути надто доброзичливими навіть із незнайомцями, так що сторожового пса з них виховати не вийде.

Чихуахуа

Ці крихітні собачки мають стійкий характер, і попри свій маленький розмір вони впевнені, що несуть відповідальність за своїх господарів, і готові їх мужньо захищати.

[ + – ] Княгиня Шарлін зі своїм чихуахуа Фото: Instagram hshprincesscharlene

Чихуахуа, як правило, тісно пов'язані з однією людиною та, як правило, найкраще ладнають зі старшими, спокійнішими компаньйонами. Однак як тільки вони утворюють зв'язок, це назавжди.

Бішон фрізе

Ці чарівні білі пухнасті кульки стануть відмінними компаньйонами, якщо ви шукаєте енергійного пса або просто когось, хто розділить із вами постіль.

[ + – ] Бішон фрізе — позитивні та веселі вихованці

Ці маленькі собачки мають веселу вдачу, вони сповнені енергії та дуже люблять своїх господарів.

Золотисті ретривери

Це найкращий сімейний собака, який відмінно ладнає з дітьми й іншими домашніми улюбленцями.

[ + – ] Золотистий ретривер — ідеальний собака для сім'ї з дітьми Фото: Getty Images

Вони не відрізняються великим розумом, зате завжди випромінюють радість і щастя. До того ж вони дуже терплячі, навіть коли їх надто довго гладять і вбирають у смішний одяг.

Німецький дог

Доги можуть налякати своїми значними розмірами, але вони люблять обійматися та сидіти на колінах, хоча б частково.

[ + – ] Доги — дуже ласкаві, хоч і величезні

За даними Американського клубу собаківництва, німецькі доги — доброзичливі, терплячі та надійні компаньйони. З ними приємно жити, наголошують ті, хто ризикнув їх завести.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найласкавіші породи кішок.