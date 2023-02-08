Самые ласковые. Топ-10 пород самых добрых собак в мире

У собак бывают разные черты характера, но они, бесспорно, лучшие компаньоны на свете. Но есть некоторые породы, представители которых куда ласковей остальных.

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Как сказал однажды неизвестный гений: "Каждый думает, что у него лучшая собака, и никто из них не ошибается". Нет ничего лучше собаки, которая заставит вас почувствовать себя любимым и нужным, а также чертовски хорошим собеседником.

Собаки отлично подходят, если вам нужен компаньон для просмотра телевизора на диване, прогулки и игр. И конечно, большинство собак будут ласковыми и компанейскими, особенно, если он был с вами с детства, или вы его спасли из приюта. Но представители некоторых пород с большей вероятностью будут более ласковыми, нежели другие.

Бульдоги

Английские и французские бульдоги очень милы, чрезвычайно послушны и известны своим нежным нравом.

[ + – ] Бульдоги - ласковые и преданные компаньоны Фото: Getty Images

Они лояльны и надежны, и, буквально, "ориентированы на людей". Они активно требуют внимания к себе и обожают проводить время со своими хозяевами: играть, гулять и спать в обнимку, хоть и известно, что бульдоги храпят и сопят. Но это особенности их породы.

Лабрадор

Американский клуб собаководства называет лабрадоров любимой собакой Америки, и легко понять, почему.

[ + – ] Лабрадор - идеальная собака для семьи с детьми Фото: Vincent van Zalinge

Они умны, уравновешены, легко поддаются дрессировке и всегда стремятся угодить. Они становятся отличными компаньонами и отлично ладят с детьми.

Брюссельский гриффон

Эти собаки с забавными мордочками, напоминающие эвоков из "Звездных войн" верные, бдительные и любопытные.

[ + – ] Брюссельские гриффоны ласковы, хоть и выглядят сурово Фото: Instagram/itsbouchelee

Они обожают своих хозяев и готовы составить им компанию в любом занятии. Даже если вы сосредоточено работает за компьютером, эти собаки будут рядом.

Стаффордширские и питбультерьеры

У этих щенков может быть плохая репутация, но если хозяева не будут пытаться сделать из них машину для убийства, они могут быть самыми нежными и добрыми питомцами.

[ + – ] Стаффордширские терьеры ласковые, хоть их репутация и подмочена Фото: Соцсети

Они любят людей, стремятся угодить и при правильной дрессировке будут идеальными компаньонами, которые любят играть, дурачится и спать со своим хозяином под одним одеялом.

Ньюфаундленд

Эти нежные гиганты известны своим спокойным, любящим нравом. Вот почему, когда писатель Дж. М. Барри писал "Питера Пэна", он решил, что семье Дарлингов необходимо нанять ньюфаундленда, чтобы она была терпеливой нянькой для их троих детей, основываясь на опыте его собственной семьи.

[ + – ] Ньюфаундленды очень ласковые и преданные

Даже если вам не нужна няня, эти милые большие собаки станут отличными домашними питомцами.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели — элегантная порода, которую выращивали как компаньонов еще с 17 века. Принц Чарльз, а впоследствии король Карл II, обожал собак этой породы, они часто изображаются на официальных портретах рядом со своими хозяевами.

[ + – ] Кавалер-кинг-чарльз-спаниели обожают сидеть на руках

Как представители семейства спаниелей, они могут охотиться, но так же счастливы, резвясь на заднем дворе с детьми или вздремнув на диване с бабушкой. Но они могут быть и слишком дружелюбными даже с незнакомцами, так что сторожевого пса из него воспитать не получится. Специалисты по собакам

Чихуахуа

Эти крошечные собачки обладают стойким характером, и, несмотря на свой маленький размер, они уверены, что несут ответственность за своих хозяев и готовы их мужественно защищать.

[ + – ] Княгиня Шарлен со своим чихуахуа Фото: Instagram hshprincesscharlene

Чихуахуа, как правило, тесно связаны с одним человеком и, как правило, лучше всего ладят со старшими, более спокойными компаньонами. Однако, как только они образуют связь, это навсегда.

Бишон фризе

Эти очаровательные белые пушистые шарики станут отличными компаньонами, если вы ищете энергичного пса или просто кого-то, кто разделит с вами постель.

[ + – ] Бишон фризе - позитивные и веселые питомцы

Эти маленькие собачки обладают веселым нравом, они полны энергии и очень любят своих хозяев.

Золотистые ретриверы

Это лучшая семейная собака, которая отлично ладит с детьми и другими домашними питомцами.

[ + – ] Золотистый ретривер - идеальная собака для семьи с детьми Фото: Getty Images

Они не отличаются большим умом, но зато всегда источают радость и счастье. К тому же они очень терпеливы, даже когда их слишком долго гладят и наряжают в смешные одежки.

Немецкий дог

Доги могут напугать своими внушительными размерами, но они обожают обниматься и сидеть на коленях, хотя бы частично.

[ + – ] Доги - очень ласковые, хоть и огромные

По данным Американского клуба собаководства, немецкие доги — дружелюбные, терпеливые и надежные компаньоны. С ними приятно жить, отмечают те, кто рискнул их завести.

Напомним, ранее Фокус писал о самых ласковых породах кошек.