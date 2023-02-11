Не только корги. Каких собак завели Кейт Миддлтон и прочие члены королевской семьи

Ни для кого не секрет, что многие члены королевской семьи Великобритании являются большими любителями собак. Но не все из них предпочитают корги.

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Страсть покойной королевы Елизаветы II к корги известна давно. Ее последних любимцев Сэнди и Муика даже привели попрощаться с хозяйкой, когда похоронный кортеж прибыл в Виндзорский замок.

Остальные члены королевской семьи также предпочитают собак котам. Но страсть покойной королевы к корги разделяли не все. Любовь к собакам легко объяснить. Британские монархи всегда занимались охотой и любили долгие прогулки верхом, а собаки всегда составляли им компанию. О королевских любимцах писал Petplan.

Собаки королевы Елизаветы II

Королева получила своего первого вельш-корги Пемброк по имени Сьюзан в подарок на день рождения, когда ей было всего 18 лет. Маленькая собачка была так дорога ей, что она даже сопровождала королеву и герцога Эдинбургского во время их путешествия после свадьбы. С годами у королевы появилось еще много корги, все они были потомками Сьюзен. Королева популяризовала эту преданную, смелую и активную породу пастушьих собак. У нее также были собаки дорги — помесь корги и таксы и кокер-спаниели. Королева считала своих питомцев членами своей семьи. Они сопровождали ее во всех поездках. Считается, что с момента ее вступления на престол в 1952 году у нее было не менее 30 собак.

[ + – ] Королева Елизавета со своими корги Фото: Getty

Когда в 2018 году умер королевский корги Уиспер, а в 2020 году умер Вулкан, ее дорги, королева решила не заводить больше питомцев. Но она была так печальна, что члены семьи подарили ей Сэнди, Муика, а также кокер-спаниеля по кличке Лисси.

К слову, хоронят королевских собак в королевской резиденции Сандрингем в Норфолке. Начало этой традиции положила королева Виктория после смерти ее колли Нобл в 1887 году.

Собаки короля Карла

Собаки королевской семьи разнообразны, и у каждого родственника есть свои любимые породы. В молодые годы Его Королевское Высочество принц Уэльский часто появлялся на публике со своим золотистым ретривером по кличке Харви. А в последнее время его любимцами стали джек-рассел-терьеры.

[ + – ] Король Карл и королева-консорт Камилла любят своих питомцев Фото: Clarence House/Instagram

Тигга, джек-рассел, был, пожалуй, самой известной из собак принца. Он появлялся на многих фото в 1990-х годах вплоть до его смерти в преклонном возрасте 18 лет. Сегодня у короля Карла и королевы-консорта Камиллы две собаки породы джек-рассел-терьер: Блюбелл и Бет.

Своих питомцев король и королева взяли из приюта.

Собаки Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Пес принца Уильяма, кокер-спаниэль по кличке Лупо, стал настоящей знаменитостью, позируя вместе со своих хозяином и его детьми.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон любили своего питомца Лупо Фото: Getty Images

Он даже присутствовал на официальном снимке, выпущенном ко дню рождения принца Джорджа в 2016 году. К сожалению, Лупо скончался в 2020 году.

"Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и нам будет его очень не хватать", — писали принц и Кейт Миддлтон в Instagram. Брат Кейт, Джеймс Миддлтон, подарил им еще одного щенка кокер-спаниеля из помета его собственной собаки Эллы. Черного кокер-спаниэля назвали Орлой.

[ + – ] Орла и принцесса Шарлотта Фото: dukeandduchessofcambridge

"Орла — ирландское имя, происходящее от слова означающего "золото", и "fhlaith", что переводится как "принц" или "принцесса", что делает новую королевскую собаку "золотой принцессой", — рассказали источники позже, как назвали нового питомца. К слову, брат Кейт Миддлтон неоднократно говорил, что собаки спасли его от депрессии.

Собаки королевы Виктории и принца Альберта

Не только нынешняя королевская семья любит окружать себя домашними животными. Предыдущие поколения членов королевской семьи были одинаково привязаны к своим любимым породам. В 19 веке королева Виктория и принц Альберт много сделали для популяризации домашних животных.

Из всех подарков, которые Виктория преподнесла любимому мужу, одним из самых трогательных является портрет собаки принца Альберта Эос, написанный одним из самых почитаемых художников того времени, сэром Эдвином Ландсиром. Борзая Эос, названная в честь греческой богини зари, была верной спутницей Альберта более 10 лет. Когда молодой принц готовился к поездке в Великобританию на свою свадьбу с Викторией, он позаботился о том, чтобы отправить прежде себя.

[ + – ] Королева Виктория и принц Альберт любили собак Фото: Соцсети

Сама королева Виктория любила и разводила мопсов. Что сделало эту породу очень популярной. Король Эдуард VIII позже унаследовал любовь своей прабабушки Виктории к мопсам и передал ее своей жене Уоллис Симпсон. Говорят, что за время совместной жизни у этой пары, пошатнувшей основы британской монархии, было как минимум 11 мопсов.

Королевские спаниели

В то время как корги и кокер-спаниели являются явными фаворитами британской королевской семьи, но самой королевской породой можно назвать и породу названную в честь короля. Кинг-чарльз-спаниель и его "кузен" Кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Небольшие спаниели стали появляться в Европе в 16 веке и, вероятно, их выводили от более крупных пород, чтобы создать домашних питомцев для королей и аристократов.

Говорят, что королева Елизавета I владела "джентльменским спаниелем" — так называли этот новый тип собаки-компаньона в то время. Во время правления Карла II при дворе были популярны несколько разновидностей маленьких спаниелей, в том числе рыже-белой масти и рыже-бело-черных, что сделали их необычайно популярными.

После Кеннел-клуб решил объединить различные разновидности маленьких спаниелей в одну породу, которая была названа Кинг-чарльз-спаниель, с благословения самого короля Эдуарда VII, который хотел сохранить ассоциацию с королевской семьей.

Одной из известных поклонниц этой породы была покойная принцесса Маргарет, которая обожала своего пса по кличке Роули.

Напомним, ранее Фокус писал, какие породы собак самые ласковые. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели в списке, как бульдоги и золотистые ретриверы.

Также мы рассказывали о самых редких в мире породах собак. Некоторые из них были выведены еще в Средние века, но могут исчезнуть сейчас.