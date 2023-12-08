Стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям реагують на новий скандал навколо родини
Після виходу книги біографа Сассекських стало відомо, що саме Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ запитували про колір шкіри принца Арчі у 2019 році.
Нова книга Оміда Скобі "Endgame" сколихнула британську королівську родину своїми скандальними подробицями життя сучасної монархії. Однак принц Вільям і Кейт Міддлтон, схоже, занадто виснажені, щоб приділяти більше уваги "черговій книзі-бомбі", – розповів королівський експерт Нік Буллен. Про це пише Fox News.
Співзасновник True Royalty TV вважає, що принц і принцеса Уельські просто "втомилися".
"Злість пішла з цього. Це просто відчуття: "Справді? Знову?"" — зазначив Буллен.
У книзі Скобі написав, що було два члени королівської родини, які говорили про колір шкіри сина Меган Маркл і принца Гаррі, Арчі, ще до його народження у 2019 році.
Проте саме Пірс Морган назвав імена та стверджував, що це Кейт Міддлтон і британський король Чарльз III.
"Але ось ми знову з… іншою книгою… і новими одкровеннями. Тож я думаю, що втома, мабуть, відчувається в сім’ї [принца і принцеси Уельських]", — додав експерт.
Він також вважає, що "найбільшою силою" дружини принца Вільяма є те, що вона "знає, у чому полягає її робота" — підтримувати чоловіка.
Буллен наголосив, що принцеса Уельська рідко дає інтерв'ю.
"Вона завжди прагне, щоб принц був на першому місці. Але не помиляйтеся, вона — сила, з якою потрібно рахуватися. Вона дуже сильна і чітко розуміє, чого хоче досягти", — вважає королівський експерт.
Інсайдери розповідали, що Кетрін засмучена тим, що її ім’я втягнули в це, тому що вона не мала до цього відношення.
Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася на публіці з браслетом, який отримала в подарунок від короля Чарльза ІІІ.
Також Фокус писав про ставлення Меган Маркл до Кейт Міддлтон на початку їхнього знайомства.