Меган Маркл одягнула браслет-подарунок короля Чарльза (фото)

Прикрасу монарх подарував своїй невістці на весілля з його сином.

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Меган Маркл носила блискучий подарунок від короля Чарльза III у Санта-Барбарі, коли її помітили вперше після виходу скандальної книги Оміда Скобі "Фінал" — і її коштовності могли бути демонстрацією підтримки монарха після звинувачень у расизмі. Про це пише Page Six.

Дружину принца Гаррі сфотографували, коли вона йшла до машини з охоронцем у зеленій бейсболці, укорочених чорних легінсах і чорному светрі з браслетом, який вона отримала в подарунок від Чарльза ІІІ на її весілля з принцом Гаррі у 2018 році.

Оскільки напередодні британського монарха звинуватили в расизмі після того, як стало відомо, що саме він і Кейт Міддлтон запитували про колір шкіри принца Арчі, це може бути демонстрацією підтримки зі сторони Меган, яка не коментує ситуацію.

Меган Маркл

Діамантовий браслет був розроблений Bentley & Skinner і містить 2,6 карата діамантів.

Маркл не носила аксесуар на публіці з "Ігор Нескорених" у 2022 році, коли вона поєднала прикрасу з твідовим блейзером і сонцезахисними окулярами.

Меган Маркл та принц Гаррі на "Іграх Нескорених-2022" Фото: Getty Images

І хоча він не є частиною її звичайної колекції браслетів, які вона носить разом із годинником Cartier принцеси Діани, герцогиня демонструвала подарунок короля під час кількох інших публічних заходів. Зокрема, перед своїм весіллям у 2018 році.

Нагадаємо, королівська родина планує оцінити збитки від нової книги Оміда Скобі.

Також Фокус писав про відмову принца Гаррі відвідати весілля друга.