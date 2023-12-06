Принц Гаррі сам відмовився відвідати весілля друга: чим він аргументував своє рішення

Раніше повідомлялося, що Гʼю Гросвенор не запросив Сассекських на своє весілля у червні 2024 року, проте стали відомі нові деталі.

Related video

Принц Гаррі відмовився бути присутнім на весіллі свого друга, щоб уникнути незручного зіткнення зі своїм братом принцом Вільямом та іншими членами родини. Про це повідомляє Page Six.

Насправді на весілля наступного літа Гаррі отримав запрошення, але потім особисто зателефонував герцогу Вестмінстерському Г’ю Гросвенору, щоб сказати, що було б краще, якби він і його дружина Меган Маркл не приїжджали.

Це була б перша зустріч герцогині Сассекської і принцеси Уельської після похорону королеви Єлизавети у вересні 2022 року.

Його рішення було прийнято задовго до нової напруги у відносинах з братом, спричиненої виходом книги Оміда Скобі "Endgame", у якій розкрили імена Кейт Міддлтон та короля Чарльза як людей, котрі запитували про колір шкіри принца Арчі.

Гʼю Гросвенор та принц Вільям Фото: Getty Images

І принц Гаррі, і його старший брат, принц Вільям, є найкращими друзями Г’ю Гросвенора, який є хрещеним батьком їхніх синів, принца Джорджа та принца Арчі.

Напередодні повідомлялося, що герцога Сассекського навіть не запросили на весілля, проте тепер стало зрозуміло, що він сам відмовився відвідати подію.

Гʼю Гросвенор Фото: Getty Images

Гаррі подзвонив Г'ю і сказав, що буде надто незручно, якби він і Меган Маркл були присутні, тому він попросив вибачення, і друг це зрозумів.

Нагадаємо, королівська родина Великобританії оцінює збитки від публікації нової біографічної книги.

Також Фокус писав про плани Сассекських переїхати ближче до Голлівуду.