Королівська родина Великобританії "оцінює збитки" від звинувачень у расизмі

Напередодні стало відомо, що саме король Чарльз та Кейт Міддлтон запитували про колір шкіри сина принца Гаррі та Меган Маркл.

Королівська сім’я Великобританії готує план, як оцінити репутаційні збитки після того, як у нідерландському виданні нової книги Оміда Скобі випадково звинуватили короля Чарльза III і Кейт Міддлтон у нібито "расистських" коментарях у бік Меган Маркл. Про це пише Telegraph.

"Ведуться дискусії, і ми продовжимо ці дискусії цього тижня", — повідомило джерело.

"Розмови проводитимуться, а рішення прийматимуться з обережністю, часом і професіоналізмом, а не поспішними вихідними", — додає інсайдер.

Як відомо, представники Букінгемського палацу мають зібратися, щоб обговорити "всі варіанти" щодо претензій, включаючи вжиття судових позовів.

Усе почалося з того, що Омід Скобі у своїй новій книзі "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival" випадково розкрив імена двох членів королівської родини, які ставили запитання про колір шкіри принца Арчі перед його народженням у 2019 році. А саме це сталося в нідерландських примірниках. Книги одразу вилучили з продажу, проте Пірс Морган публічно розкрив імена короля Чарльза ІІІ та Кейт Міддлтон у своїй програмі.

Меган Маркл уперше розповіла про зауваження з боку родини чоловіка під час скандального інтерв’ю з Опрою Вінфрі, яке вони з принцом Гаррі дали в березні 2021 року. Згодом ролик навіть видалили з мережі.

