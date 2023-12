Королевская семья Великобритании "оценивает убытки" от обвинений в расизме

Накануне стало известно, что именно король Чарльз и Кейт Миддлтон спрашивали о цвете кожи сына принца Гарри и Меган Маркл.

Королевская семья Великобритании готовит план, как оценить репутационные убытки после того, как в нидерландском издании новой книги Омида Скоби случайно обвинили короля Чарльза III и Кейт Миддлтон в якобы "расистских" комментариях в сторону Меган Маркл. Об этом пишет Telegraph.

"Ведутся дискуссии, и мы продолжим эти дискуссии на этой неделе", — сообщил источник.

"Разговоры будут проводиться, а решения будут приниматься с осторожностью, временем и профессионализмом, а не поспешными выходными", — добавляет инсайдер.

Как известно, представители Букингемского дворца должны собраться, чтобы обсудить "все варианты" относительно претензий, включая принятие судебных исков.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Коллаж Focus.ua

Все началось с того, что Омид Скоби в своей новой книге "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" случайно раскрыл имена двух членов королевской семьи, которые задавали вопросы о цвете кожи принца Арчи перед его рождением в 2019 году. А именно это произошло в нидерландских экземплярах. Книги сразу изъяли из продажи, однако Пирс Морган публично раскрыл имена короля Чарльза III и Кейт Миддлтон в своей программе.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Меган Маркл впервые рассказала о замечаниях со стороны семьи мужа во время скандального интервью с Опрой Уинфри, которое они с принцем Гарри дали в марте 2021 года. Впоследствии ролик даже удалили из сети.

