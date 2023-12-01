Король Чарльз ІІІ раскрыл свое состояние после обвинений в расизме (фото)

Накануне Пирс Морган рассказал, что именно британский монарх и его невестка Кейт Миддлтон задавали вопросы о цвете кожи принца Арчи.

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Стало известно, как чувствует себя король Великобритании Чарльз ІІІ после того, как его обвинили в расизме в сторону Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.

Британский монарх, судя по всему, был в приподнятом настроении после того, как его назвали одним из двух членов семьи, которые якобы сомневались относительно цвета кожи сына принца Гарри и Меган Маркл.

Сын покойной королевы Елизаветы II накануне приземлился в Дубае, ОАЭ, перед своей основной речью на конференции по изменению климата COP28, и его встретил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу.

"Я почти в порядке", — сказал Чарльз III, когда Тинубу спросил, как он.

Король Чарльз III прибыл в Дубай

"У меня был недавно день рождения, и я только что оправился от этого", — пошутил он, вспоминая свое недавнее 75-летие.

Ранее на этой неделе нидерландские копии новой книги Омида Скоби о состоянии монархии после смерти королевы Елизаветы II случайно раскрыли лица двух якобы расистских королевских особ.

Утверждалось, что именно король Чарльз ІІІ и Кейт Миддлтон делали комментарии о цвете кожи принца Арчи перед его рождением.

Несмотря на то, что версии книги Омида Скоби в Нидерландах изъяли из продажи, британский телеведущий Пирс Морган раскрыл эти имена в своей передаче.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Откровенно говоря, если нидерландцы, которые заходят в книжный магазин, могут поднять это и увидеть эти имена, тогда вы — британцы, которые здесь на самом деле платят за британскую королевскую семью — вы также имеете право знать", — сказал он.

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Королевская семья пока официально не отреагировала на обвинения.

Напомним, куда планируют переехать принц Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о встрече герцогов Сассекских с фанатами.