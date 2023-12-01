Король Чарльз ІІІ розкрив свій стан після звинувачень у расизмі (фото)

Напередодні Пірс Морган розповів, що саме британський монарх та його невістка Кейт Міддлтон ставили запитання про колір шкіри принца Арчі.

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Стало відомо, як почувається король Великобританії Чарльз ІІІ після того, як його звинуватили в расизмі в бік Меган Маркл. Про це пише Page Six.

Британський монарх, судячи з усього, був у піднесеному настрої після того, як його назвали одним із двох членів родини, які нібито сумнівалися щодо кольору шкіри сина принца Гаррі та Меган Маркл.

Син покійної королеви Єлизавети ІІ напередодні приземлився в Дубаї, ОАЕ, перед своєю основною промовою на конференції зі зміни клімату COP28, і його зустрів президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу.

"Я майже в порядку", — сказав Чарльз ІІІ, коли Тінубу запитав, як він.

Король Чарльз ІІІ прибув у Дубай

"У мене був нещодавно день народження, і я щойно оговтався від цього", — пожартував він, згадуючи своє недавнє 75-річчя.

Раніше цього тижня нідерландські копії нової книги Оміда Скобі про стан монархії після смерті королеви Єлизавети II випадково розкрили особи двох нібито расистських королівських осіб.

Стверджувалося, що саме король Чарльз ІІІ і Кейт Міддлтон робили коментарі про колір шкіри принца Арчі перед його народженням.

Попри те, що версії книги Оміда Скобі в Нідерландах вилучили з продажу, британський телеведучий Пірс Морган розкрив ці імена у своїй передачі.

Меган Маркл та принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Відверто кажучи, якщо нідерландці, які заходять у книгарню, можуть підняти це та побачити ці імена, тоді ви — британці, які тут насправді платять за британську королівську сім’ю — ви також маєте право знати", — сказав він.

Принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Королівська родина наразі офіційно не відреагувала на звинувачення.

Нагадаємо, куди планують переїхати принц Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про зустріч герцогів Сассекських з фанатами.