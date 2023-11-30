Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Пірс Морган розкрив, хто запитував про колір шкіри принца Арчі

меган маркл расизм, меган маркл син арчі, принц гаррі дружина, король чарльз, кейт міддлтон, принц арчі, королівська сімʼя
Фото: Archie Harrison Mountbatten-Windsor/Facebook | Меган Маркл із сином Арчі

Виявилося, що це не королева Камілла, як припускали в мережі.

Related video

Стало відомо, хто насправді запитував про колір шкіри сина принца Гаррі та Меган Маркл перед його народженням у 2019 році. Про це розповів британський телеведучий Пірс Морган у своєму шоу.

Журналіст розкрив імена двох членів королівської родини, які нібито були "занепокоєні" кольором шкіри принца Арчі, сина принца Гаррі та Меган Маркл, та які були випадково згадані в нідерландських копіях нової книги Оміда Скобі.

За словами Моргана, це король Чарльз III і принцеса Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, старшого брата Гаррі.

Пірс Морган

У книзі Скобі стверджує, що Меган Маркл писала приватні листи королю Чарльзу, батькові свого чоловіка, називаючи двох членів королівської родини, які брали участь у нібито "тривожних" розмовах про колір шкіри ненародженого сина її та Гаррі.

Меган Маркл із сином Арчі Fullscreen
Меган Маркл із сином Арчі
Фото: Скриншот

В останньому виданні книги, яка розповідає про стан британської монархії після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, Скобі не називає імен членів родини через закони про наклеп.

Окрім принца Арчі, герцогське подружжя виховує доньку Лілібет Діану, яка народилася у червні 2021 року.

Принцеса Лілібет Діана Fullscreen
Принцеса Лілібет Діана
Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, принц Вільям думає, що принцу Гаррі "промили" мізки терапевти.

Також Фокус писав про плани Сассекських продати маєток у Монтесіто та перебратися ближче до Голлівуду.