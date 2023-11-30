Пірс Морган розкрив, хто запитував про колір шкіри принца Арчі

Виявилося, що це не королева Камілла, як припускали в мережі.

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Стало відомо, хто насправді запитував про колір шкіри сина принца Гаррі та Меган Маркл перед його народженням у 2019 році. Про це розповів британський телеведучий Пірс Морган у своєму шоу.

Журналіст розкрив імена двох членів королівської родини, які нібито були "занепокоєні" кольором шкіри принца Арчі, сина принца Гаррі та Меган Маркл, та які були випадково згадані в нідерландських копіях нової книги Оміда Скобі.

За словами Моргана, це король Чарльз III і принцеса Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, старшого брата Гаррі.

Пірс Морган

У книзі Скобі стверджує, що Меган Маркл писала приватні листи королю Чарльзу, батькові свого чоловіка, називаючи двох членів королівської родини, які брали участь у нібито "тривожних" розмовах про колір шкіри ненародженого сина її та Гаррі.

Меган Маркл із сином Арчі Фото: Скриншот

В останньому виданні книги, яка розповідає про стан британської монархії після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, Скобі не називає імен членів родини через закони про наклеп.

Окрім принца Арчі, герцогське подружжя виховує доньку Лілібет Діану, яка народилася у червні 2021 року.

Принцеса Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, принц Вільям думає, що принцу Гаррі "промили" мізки терапевти.

Також Фокус писав про плани Сассекських продати маєток у Монтесіто та перебратися ближче до Голлівуду.