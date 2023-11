Королівський біограф стверджує, що Кейт Міддлтон ігнорувала благання Меган Маркл про допомогу

У своїй новій книзі Омід Скобі, якого називають "рупором Меган", розкритикував принцесу Уельську.

Related video

Королівський біограф Омід Скобі, якого називають рупором Меган Маркл, але що вона вперто заперечує, випустив нову книжку про британську королівську сім'ю "Фінал: всередині королівської сім'ї і боротьба монархії за виживання" (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival). У ній він стверджує, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон холодно ставилася до Меган Маркл та ігнорувала її благання про допомогу. Про це пише The Sun.

У своїй книзі Омід Скобі назвав Кейт Міддлтон "холодною" і розкритикував її за те, що вона "захищає інтереси психічного здоров'я, ігноруючи при цьому крики Меган про допомогу".

Він також заявив, що Кейт "здригається" щоразу, коли згадується ім'я Меган, і не розмовляла з нею з 2019 року.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

На думку Скобі, принцеса Уельська ніколи не цікавилася дружбою зі своєю невісткою, і назвав її в книзі "королівською степфордською дружиною", натякаючи на відомий фільм. А також назвав Кейт "останньою блискучою річчю монархії на багато років вперед".

У різкій главі, присвяченій майбутній королеві, Скобі каже, що королівська особа дістала прізвисько "Кеті Кін" і стверджує, що покійній королеві вона подобалася, тому що її можна було "навчати", на відміну від "сильної духом" принцеси Діани.

Скобі додав, що Кейт "ковзає поза увагою", тому що вона "ніколи не кидала виклик системі публічною боротьбою або надмірними устремліннями".

На його думку, Кейт і Меган "могли б допомогти ворогуючим братам Віндзор", якби вони подружилися.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл із чоловіками Фото: Getty

Він додає, що їй комфортно у своїй ролі і вона "готова привнести необхідну посмішку та елегантність у свої обов'язки принцеси". І Скобі вважає, що Кейт доводиться працювати менше за інших членів королівської сім'ї.

Кейт почала проводити офіційні королівські заходи 2011 року, коли вийшла заміж за принца Вільяма.

Вона починала з 34 заходів після весілля у квітні, але вже наступного року в неї було вже 111 заходів, тоді як у її чоловіка було 88 заходів.

У 2013, 2015 і 2018 роках кількість заходів знизилася, бо вона була в декретній відпустці, але останнім часом їх нарахували 138.

Також про Кейт автор сказав, що вона не славиться своїм лідерством і товариським характером, тоді як Меган була "ще однією блискучою прикрасою в королівському генеалогічному дереві".

І на його думку, Меган стала новою "зіркою шоу" і навіть новою Діаною після весілля з принцом Гаррі. І Кейт не була зацікавлена у формуванні дружніх зв'язків з Меган, оскільки вона може бути холодною, якщо їй хтось не подобається, а Меган їй не подобалася.

Принцеса Уельська і Букінгемський палац ніяк не коментують нові нападки на королівську сім'ю. А тим часом, у Нідерландах книжку Оміда Скобі зняли з продажу, бо з'ясувалося, що в цій країні продавали той варіант книжки, з якого чітко можна зрозуміти, кого автор звинувачує в расизмі.