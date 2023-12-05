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Стиль життя

Принца Гаррі та Меган Маркл не запросив на весілля близький друг: у чому причина

Меган Маркл та принц Гаррі, королівська сімʼя великобританії, весілля друга принца гаррі, гʼю гросвенор, кейт міддлтон
Фото: Getty Images | Меган Маркл та принц Гаррі

Г'ю Гросвенор — один з найбагатших людей Великобританії та хрещеник короля Чарльза ІІІ.

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Меган Маркл і принц Гаррі не поїдуть до Великобританії в червні 2024 на світське весілля року. Про це пише People.

Повідомляється, що герцог і герцогиня Сассекські були виключені зі списку гостей на церемонію одруження Г'ю Гросвенора, герцога Вестмінстерського, і Олівії Генсон, попри те, що герцог був близький як з Гаррі, так і з його братом принцом Вільямом. Вінчання пари заплановано на 7 червня в Честерському соборі на північному заході Англії.

Як відомо, Уельські, а також король Чарльз і королева Камілла будуть присутні на службі, але Гросвенор, який є хрещеним батьком сина Вільяма і Кейт, принца Джорджа, неохоче прийняв рішення не запрошувати герцога та герцогиню Сассекських, тому що він нібито хоче уникнути сімейного конфлікту на тлі розриву.

Меган Маркл та принц Гаррі Fullscreen
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Getty Images

Зв'язки Гросвенора з королівською родиною Великобританії глибокі. Він є хрещеником короля, а його мати є хрещеною матір'ю принца Вільяма. Він також є одним із хрещених батьків принца Арчі.

"Це неймовірно сумно, що до цього дійшло. Г’ю — один із небагатьох близьких друзів Вільяма та Гаррі, який зберіг міцні зв’язки та лінію спілкування з обома. Він хотів би, щоб вони могли зібратися разом… але розуміє, що це навряд чи станеться до весілля. Він хотів уникнути чогось, що затьмарювало б цей день, особливо для Олівії", — розповідає джерело.

Г'ю Гросвенор Fullscreen
Г'ю Гросвенор
Фото: Getty Images

Майбутній наречений став герцогом Вестмінстерським після смерті свого батька Джеральда Кавендіша Гросвенора у 2016 році. На момент смерті покійний герцог мав статки у 12,15 млрд доларів, що робило його третім найбагатшим громадянином Великобританії на той час, згідно з рейтингом Sunday Times Rich List 2016. Джеральд також володів землею поблизу Букінгемського палацу.

Нагадаємо, як королівська родина діятиме після нових звинувачень у расизмі.

Також Фокус писав про бажання Сассекських приєднатися до Віндзорів на новорічні свята.