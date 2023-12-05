Принца Гарри и Меган Маркл не пригласил на свадьбу близкий друг: в чем причина

Хью Гросвенор — один из самых богатых людей Великобритании и крестник короля Чарльза III.

Related video

Меган Маркл и принц Гарри не поедут в Великобританию в июне 2024 на светскую свадьбу года. Об этом пишет People.

Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские были исключены из списка гостей на церемонию бракосочетания Хью Гросвенора, герцога Вестминстерского, и Оливии Хенсон, несмотря на то, что герцог был близок как с Гарри, так и с его братом принцем Уильямом. Венчание пары запланировано на 7 июня в Честерском соборе на северо-западе Англии.

Как известно, Уэльские, а также король Чарльз и королева Камилла будут присутствовать на службе, но Гросвенор, который является крестным отцом сына Уильяма и Кейт, принца Джорджа, неохотно принял решение не приглашать герцога и герцогиню Сассекских, потому что он якобы хочет избежать семейного конфликта на фоне разрыва братьев.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Связи Гросвенора с королевской семьей Великобритании глубоки. Он является крестником короля, а его мать является крестной матерью принца Уильяма. Он также является одним из крестных родителей принца Арчи.

"Это невероятно печально, что до этого дошло. Хью — один из немногих близких друзей Уильяма и Гарри, который сохранил прочные связи и линию общения с обоими. Он хотел бы, чтобы они могли собраться вместе... но понимает, что это вряд ли произойдет до свадьбы. Он хотел избежать чего-то, что омрачало бы этот день, особенно для Оливии", — рассказывает источник.

Хью Гросвенор Фото: Getty Images

Будущий жених стал герцогом Вестминстерским после смерти своего отца Джеральда Кавендиша Гросвенора в 2016 году. На момент смерти покойный герцог имел состояние в 12,15 млрд долларов, что делало его третьим самым богатым гражданином Великобритании в то время, согласно рейтингу Sunday Times Rich List 2016. Джеральд также владел землей вблизи Букингемского дворца.

Напомним, как королевская семья будет действовать после новых обвинений в расизме.

Также Фокус писал о желании Сассекских присоединиться к Виндзорам на новогодние праздники.