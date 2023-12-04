Финал. На ком королевская семья отыграется за обвинения в расизме и другие скандалы

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Зима и начало весны для британской королевской семьи последние несколько лет – время, когда они опасаются новых откровений принца Гарри и Меган Маркл. Пара, декларировавшая желание приватности, после переезда в США в 2020 году постоянно на слуху, причем не столько из-за своей деятельности, сколько из-за постоянных "сенсационных" откровений о "страданиях", пережитых на родине герцога, и "зверствах" Фирмы.

Выход скандального интервью Опре Уинфри в марте 2021 года стал первым серьезным ударом по королеве Елизавете II и старшим членам королевской семьи, поскольку среди прочего Меган Маркл драматично и со слезами рассказывала о том, что родственники ее мужа интересовались, каким будет цвет кожи ее первенца, и жаловалась, что не получала должной психологической помощи. Пару не остановил от записи даже тот факт, что в это время супруг королевы, герцог Эдинбургский, находился в больнице, а спустя месяц после выхода интервью, скончался в Виндзорском замке.

Несмотря на зашкаливающее количество просмотров, позже Уинфри удалила интервью со своего канала, а журналисты насчитали в нем минимум 17 лживых утверждений.

И да, после выхода скандального интервью популярность принца Гарри и Меган в Великобритании резко упала.

8 декабря 2022 года на экраны вышел сериал "Гарри и Меган", снятый стриминговым сервисом Netflix. Принц Гарри и его жена пустили к себе телекамеры так близко, как ни разу в своей истории не делали члены британской королевской семьи. Таким способом они хотели показать, насколько отличаются от чопорных британских родственников, демонстрируя сплошную открытость и позитив. В Букингемском дворце его премьеру ждали, затаив дыхание, а источник Daily Mail, связанный с королевской семьей, и вовсе заявил, что выход этого сериала может расцениваться как "объявление войны".

Отметим, что в шоу зрители увидели эксклюзивные кадры из жизни Сассексов. И этого могло бы хватить с лихвой, чтобы как-то расположить к себе публику, но не обошлось от упоминания королевской семьи и новой порции обид и претензий. В частности, зрители узнали, что при первом знакомстве бывшей актрисе Виндзоры не были рады, и их якобы волновала смешанная раса Меган.

Как и в случае с интервью у Опры, СМИ внимательно разобрали проект на молекулы и нашли в нем факты лжи. Вишенкой на торте стало то, что сериал не был номинирован на "Эмми", что сильно обидело главных героев.

Следующим ударом по репутации института монархии стал выход книги принца Гарри "Запасной", которая увидела свет 10 января 2023 года, на следующий день после того, как Кейт Миддлтон отметила свое 41-летие.

Книга принца Гарри "Запасной" поступила в продажу 10 января 2023 года Фото: Getty Images

Младший принц рассказал читателям массу нелицеприятных фактов как о семье, так и о себе. Чего стоит его история об отмороженном пенисе, откровения о драке с братом и рассказ об убийстве 25 талибов. Последний момент, кстати, привел к тому, что талибы начали серьезно угрожать младшему сыну короля и его семье, из-за чего ему даже пришлось усилить охрану.

В своей книге Гарри, воспользовавшись случаем, обвинил Кейт и Уильяма, что это они подначили его надеть нацистский костюм. Фото принца в таком виде позже вызвало грандиозный скандал в Великобритании.

Фото принца Гарри в костюме со свастикой Фото: The Sun

Еще один момент, который вызвал ступор даже у преданных поклонников автора, – его откровения о том, что его родили только в качестве донора органов для старшего брата.

И вот новый "сюрприз" – нашумевшая книга Омида Скоби "Финал: Внутри королевской семьи и борьба монархии за выживание". Кто не знает, Скоби – это британский журналист и писатель, наиболее известный как соавтор книги "В поисках свободы" о герцогах Сассекских. Его называют негласным рупором пары, и он зарабатывает на книгах и материалах о королевской семье. Если поначалу его карьера шла в гору, поскольку всем интересно было заглянуть в грязное белье монаршего семейства, то со временем активность Скоби в поисках новой грязи многим порядком поднадоела и обернулась для него увольнением с поста "королевского исполнительного редактора" в Yahoo! News в конце июля 2023 года. Правда, сам журналист объяснил увольнение тем, что это он решил не продлевать контракт с Yahoo! News, чтобы "сосредоточиться на новых проектах".

Омид Скоби заявил, что сам не стал продолжать контракт Фото: Скриншот

Возвращаясь к "Финалу", отмечу, что в ней традиционно раскрываются "сенсации" о знаменитой семье. Однако особое внимание привлек момент с переводом книги, из-за чего ее сняли с продажи в Нидерландах. Нидерландский перевод, судя по всему, позволяет идентифицировать двух членов королевской семьи, "обвиняемых в разговорах о цвете кожи Арчи". Первоначально сообщалось, что назван один "королевский расист" — теперь, кажется, были идентифицированы двое. Нидерландский королевский журналист Рик Эверс рассказал в программе "Доброе утро, Британия" на канале ITV, что первое имя было "очень конкретным", а второе — "немного расплывчатым". В то же время в англоязычном переводе эти имена не упоминаются.

Королевская семья очень долго сохраняла молчание по поводу проделок Сассексов и их пресс-команды. Покойная королева в принципе не любила выносить сор из избы, а принц Чарльз и принц Уильям из уважения к ней тоже не реагировали публично на многочисленные обвинения. Правда, того, насколько испортились отношения между братьями и их женами, не видел только ленивый.

Однако сейчас, похоже, желание Скоби в очередной раз "хайпонуть" на Виндзорах обернется для него большими неприятностями. Королевские источники утверждают, что король Чарльз и Кейт Миддлтон, которые и были, по утверждениям Скоби, теми, кто интересовался цветом кожи ребенка Гарри и Меган, а также принц Уильям "изучают все способы законно ответить" на очередные откровения рупора Сассексов.

Книга Омида Скоби "Финал" Фото: Amazon UK

Для тех, кто хорошо знает принципы и порядки Букингемского дворца, становится ясно, что за этой формулировкой стоит несколько больше, чем просто возможный короткий комментарий по теме.

Более того, теперь королева не сможет помешать принцу и принцессе Уэльским ответить по-настоящему, поскольку они уже порядком злы на болтливых родичей и непрекращающиеся нападки на их семью. Король Чарльз, ранее нелестно отзывавшийся о младшем сыне и его мемуарах в кругу близких, вряд ли станет им в этом препятствовать.

Журналистка Аманда Плателль уверена, что в этот раз Виндзоры молчать не будут

Прямого удара от них по Гарри и Меган ждать не стоит, поскольку Уэльсы очень чтут королевский протокол, но вот Скоби, который не брезговал ничем, гонясь за славой и гонорарами, может очень серьезно поплатиться и стать козлом отпущения за все, что в свое время наговорили о королевской семье беглые родственники. Добавим, что Сассексы публично открестились от того, что давали какую-то информацию Омиду, однако подобные заявления не вызывают особого доверия.

И не исключено, что в этот раз реакция Виндзоров не только очень, мягко говоря, не понравится автору скандальной книги, но и станет последним предупреждением для принца Гарри и Меган.

Ждем и наблюдаем!