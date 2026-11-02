Скандал в Петропавловской Борщаговке: один из мобилизованных вышел к протестующим (видео)

На Петропавловской Борщаговке ситуация с удерживаемыми в частном доме людьми набирает обороты и становится все более запутанной.

К людям, собравшимся у дома с требованиями освободить удерживаемых, вышел мужчина, который утверждает, что у них якобы "все хорошо". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

Присутствующие не верят ему и подозревают, что за выход к людям ему пообещали "хорошую тыловую должность", а также кричат, что лично видели избитых.

"Какие избитые парни? Никто никого не бил", — уверяет он.

Толпа уверена, что его запугали, а поскольку он военнослужащий, то якобы вынужден говорить то, что ему сказали.

На вопрос, почему их там удерживают, мужчина ответил, что они "ждут распределения".

Командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в доме был временный пункт дислокации подразделения НГУ, куда поступают мобилизованные по ТЦК, проходят проверку, оформляют документы и уже затем, согласно установленного порядка, отправляются в учебку.

Видео дня

Он также заявил, что лично контролирует служебное расследование. Опросят командира и медиков, постоянно находящихся на объекте. Если выяснится, что со стороны Нацгвардии были нарушения, виновных накажут.

Пивненко добавил: после резонанса место размещения нужно срочно сменить, поскольку теперь туда "может прилететь российская ракета".

После того, как появилась информация об удержании 40 мужчин, скандал очень быстро разлетелся по СМИ. Утверждалось, что из дома на улице на улице Солнечной, 7, вывели четырех мужчин и отвезли в больницу. У одного из них якобы был сломан позвоночник, но он шел самостоятельно.

В сети даже мелькала информация, что один из мобилизованных якобы умер, но официальных подтверждений этого нет.

Напомним, во Львове полиция доставила в ТЦК конспиролога Остапа Стахива.