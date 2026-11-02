Скандал в Петропавловской Борщаговке получил продолжение: в больницу доставили четырех человек

После того как к дому по адресу улица Солнечная, 7 прибыла полиция, а женщину в медицинской форме впустили внутрь, оттуда вывели четырёх человек, которых якобы отправят в больницу.

Скандал разразился днем 2 ноября, когда в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в доме на Петропавловской Борщаговке якобы удерживают "40 мужчин". Тон задавала женщина в медицинской форме, которая прибыла на машине частной скорой помощи "Медпрестиж", вызов которой стоит около 1600 грн. Сейчас из дома вывели четырех мужчин. Утверждается, что у одного якобы сломан позвоночник, но он идет своими ногами. Фокус собрал все, что известно.

В конце концов, "врача" и представителя полиции впустили в здание, где удерживали людей. Примерно через 15–20 минут она вышла оттуда, заявив, что внутри находятся около 25 человек.

Видео дня

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как их выводят. Насколько они пострадали — неизвестно.

По информации УНИАН, четверо мужчин были доставлены в больницу.

На место прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко, который сообщил, что четверо военнослужащих, которых доставили в больницу, — это те, кто находился в зоне боевых действий, был захвачен после зачисток и возвращен в подразделение.

"Чтобы вы понимали, эти другие военнослужащие — это военнослужащие Национальной гвардии", — сказал он. Из толпы кричали: "Кто дал им право пытать людей?", но на этот вопрос он не ответил.

Присутствующие, в свою очередь, указывают на синяки под глазами и следы побоев у военных, обвиняют людей, находящихся на территории, в пытках и требуют освободить всех.

Впрочем, стоит отметить, что сведения о 40 мужчинах в подвале и даже об одном погибшем пока не подтвердились. Именно о них шла речь в постах, с которых и началась эта история.

Ряд Telegram-каналов сообщили, что женщина, которая в форме медика скорой помощи прорывалась в дом, якобы вовсе не является медицинским работником, а блогерша, которая продвигает на своих страницах контент о капитуляции, а в здании якобы находится ее родственник. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, ранее, как сообщал Отдел по связям с общественностью полиции Киевской области, в полицию Киевской области поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о том, что им препятствовали в доступе к гражданину.

В ответ на вызов полицейские прибыли на место и установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также возле места происшествия собрались местные жители.

"Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности", — сообщили в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются.

Напомним, что "Фокус" писал о скандале в Петропавловской Борщаговке.

Ранее сообщалось, что житель Одессы провел в территориальном центре призыва и социальной поддержки почти пять суток, хотя ранее его дважды — в 2020 и 2023 годах — снимали с воинского учета из-за проблем со зрением.