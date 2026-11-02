Скандал на Петропавлівський Борщагівці отримав продовження: в лікарню відправили чотирьох людей

Після того, як до будинку на вулиці Сонячній, 7 прибула поліція, а жінку в одязі медика пустили всередину, звідти вивели чотирьох осіб, яких нібито відправлять до лікарні.

Скандал розпочався вдень 2 листопада, коли в соцмережах почали з'являтись відомості про те, що в будинку на Петропавлівській Борщагівці нібито утримують "40 чоловіків". Тон задавала жінка в медичній формі, яка прибула на машині приватної швидкої "Медпрестиж" (компанія з Миколаєва), виклик якої коштує близько 1600 грн. Нині з будинку вивели чотирьох чоловіків. Стверджується, що в одного нібито зламаний хребет, але йде він своїми ногами. Фокус зібрав все, що відомо.

Зрештою, "лікарку" та представника поліції пустили до будівлі, де утримували людей. Десь за 15-20 хвилин вона вийшла звідти, заявивши, що усередині перебувають близько 25 людей.

Видео дня

На опублікованому у соцмережах відео видно, як їх виводять. Наскільки вони травмовані – невідомо.

За інформацією УНІАН, чотирьох чоловіків відправили до лікарні.

На місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко, який повідомив, що чотири військовослужбовці, які поїхали до лікарні, це ті, які були у СЗЧ, піймані після зачисток та повернуті в підрозділ.

"Щоб ви розуміли, оці інші військовослужбовці — це військовослужбовці Національної гвардії", — сказав він. З натовпу кричали, хто дав їм право катувати людей, але на це питання він не відповів.

Присутні натомість вказують на синці під очима та сліди побоїв у військових, звинувачують людей, які перебувають на території, у катуванні та вимагають звільнити всіх.

Втім, варто зазначити, що дані про 40 чоловіків у підвалі та навіть одного загиблого наразі не підтвердились. А саме про них говорили у постах, з яких і почалась ця історія.

Низка Telegram-каналів повідомили, що жінка, яка у формі медика швидкої проривалась до будинку, нібито взагалі не медичний працівник, а блогерка, яка просуває на своїх сторінках контент про капітуляцію, а у будівлі нібито знаходиться її родич. Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

Нагадаємо, раніше, як повідомляв Відділ комунікації поліції Київської області, до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

У відповідь на виклик, поліцейські прибули на місце і встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.

"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", — повідомляли у поліції.

Наразі на місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, Фокус писав про скандал на Петропавлівській Борщагівці.

Раніше повідомлялося, що мешканець Одеси провів у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки майже п'ять діб, хоча раніше його двічі – у 2020 та 2023 роках – знімали з військового обліку через проблеми із зором.